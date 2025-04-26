Google Translate представляет собой один из самых популярных инструментов перевода, главным образом благодаря своим многочисленным интеграциям. Этот инструмент доступен на множестве платформ через различные приложения и сервисы, включая приложение Translate, в браузере Google Chrome, через Lens и Circle to Search (CtS), через приложение Google и другие.
Непосредственно в приложении Translate пользователи могут вставить, ввести или нарисовать текст для перевода, использовать интеграцию с Lens для перевода текста на изображениях или в окружающей обстановке, транскрибировать речь и использовать специальный режим беседы.
С поддержкой примерно 250 языков этот инструмент находится в хорошем положении, чтобы выйти за рамки простых переводов. Похоже, именно этим он и занимается. В дополнение к значкам «Беседа», «Микрофон» и «Камера» в нижней панели инструментов Google Translate может вскоре появиться опция, позволяющая пользователям практиковать языковые навыки.
Как отметили в издании Android Authority, в версии Google Translate v9.7.102 содержится код для этой новой функции. Хотя «Практика» пока ещё не доступна для широкой публики, её можно включить вручную. Она появляется с пометкой «бета», как видно на скриншоте. Вероятно, это связано с ограниченной начальной поддержкой языков.
В отчёте говорится, что функция может быть включена только для пары «английский—испанский», хотя в дальнейшем она может быть доступна и для других языковых пар, если и когда будет запущена повсеместно.
На данный момент при нажатии на значок потенциальной новой бета-функции загружается сообщение об ошибке «Запрашиваемая страница недействительна». Это, вероятно, связано с тем, что сама функция пока не активна. Краткое описание над значком бета-функции говорит о том, что она позволит пользователям «практиковаться с заданиями, созданными специально для них», что намекает на геймифицированный подход к обучению, подобный Duolingo.
Пока неизвестно, когда и будет ли вообще запущена функция «Практика». Если она всё же появится, пользователям, скорее всего, придётся войти в систему и предоставить доступ к микрофону, как это следует из строк кода.