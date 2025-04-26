Google Translate тестирует игровую функцию для изучения языков через приложение

Google Translate представляет собой один из самых популярных инструментов перевода, главным образом благодаря своим многочисленным интеграциям. Этот инструмент доступен на множестве платформ через различные приложения и сервисы, включая приложение Translate, в браузере Google Chrome, через Lens и Circle to Search (CtS), через приложение Google и другие.

Непосредственно в приложении Translate пользователи могут вставить, ввести или нарисовать текст для перевода, использовать интеграцию с Lens для перевода текста на изображениях или в окружающей обстановке, транскрибировать речь и использовать специальный режим беседы.

С поддержкой примерно 250 языков этот инструмент находится в хорошем положении, чтобы выйти за рамки простых переводов. Похоже, именно этим он и занимается. В дополнение к значкам «Беседа», «Микрофон» и «Камера» в нижней панели инструментов Google Translate может вскоре появиться опция, позволяющая пользователям практиковать языковые навыки.

Как отметили в издании Android Authority, в версии Google Translate v9.7.102 содержится код для этой новой функции. Хотя «Практика» пока ещё не доступна для широкой публики, её можно включить вручную. Она появляется с пометкой «бета», как видно на скриншоте. Вероятно, это связано с ограниченной начальной поддержкой языков.

В отчёте говорится, что функция может быть включена только для пары «английский—испанский», хотя в дальнейшем она может быть доступна и для других языковых пар, если и когда будет запущена повсеместно.

На данный момент при нажатии на значок потенциальной новой бета-функции загружается сообщение об ошибке «Запрашиваемая страница недействительна». Это, вероятно, связано с тем, что сама функция пока не активна. Краткое описание над значком бета-функции говорит о том, что она позволит пользователям «практиковаться с заданиями, созданными специально для них», что намекает на геймифицированный подход к обучению, подобный Duolingo.

Пока неизвестно, когда и будет ли вообще запущена функция «Практика». Если она всё же появится, пользователям, скорее всего, придётся войти в систему и предоставить доступ к микрофону, как это следует из строк кода.