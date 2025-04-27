iOS 19 добавит в iPhone поддержку многозадачности с функцией Stage Manager

Упрощённая версия Stage Manager может появиться на iPhone, чтобы предложить функциональность, аналогичную Samsung DeX. DeX — одно из преимуществ смартфонов Samsung. Эта функция предлагает интерфейс, похожий на рабочий стол ПК, для многозадачности и управления окнами. Apple, возможно, планирует добавить подобную функцию в iPhone с выходом обновления iOS 19 позже в этом году.

iOS 18 была сосредоточена на добавлении функций ИИ в iPhone, а iOS 19 может принести крупное улучшение. По данным инсайдера, Apple планирует добавить ограниченную версию Stage Manager на iPhone с портом USB Type-C в обновлении iOS 19. Stage Manager, который дебютировал на iPad с iPadOS 16, предлагает интерфейс, похожий на рабочий стол.

Хотя iPhone с портами Lightning и USB C могут подключаться к внешним дисплеям, они предлагают только простое зеркалирование экрана. Они не адаптируются к соотношению сторон 16:9, которое распространено на мониторах и телевизорах, и не отображают несколько окон для многозадачности. С появлением новой функции Stage Manager, скорее всего, они смогут отображать несколько приложений для повышения продуктивности.

Если эта информация верна, Apple может представить её на презентации WWDC 2025, которая состоится 9 июля. После мероприятия компания, вероятно, выпустит первую версию Developer Beta iOS 19 для тестирования. Ожидается, что iPad также получат панель меню, похожую на рабочий стол, в режиме Stage Manager с обновлением iPadOS 19.

Stage Manager от Apple может быть не таким функциональным, как Samsung DeX. Но Apple зачастую старается улучшить существующие функции с каждым новым выпуском iOS. В последнее время Samsung не добавляла ничего существенного в DeX. Поэтому, если Samsung хочет сохранить преимущество, ей нужно предложить что-то новое и полезное в DeX с выходом One UI 8.0.