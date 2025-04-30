Apple собралась поднять производительность iPhone 18 без перехода на LPDDR6

Генеративный ИИ, игры и интенсивная многозадачность могут значительно выиграть от высокопроизводительной оперативной памяти. Apple якобы планирует использовать шестиканальную память в серии смартфонов iPhone 18, которая выйдет в следующем году. Если в этом году компания увеличит объём памяти до 12 ГБ, то, по словам одного из инсайдеров, основной упор будет сделан на повышение производительности. Это даст новым моделям преимущество в ряде сценариев применения.

Архитектура многоканальной памяти помогает повысить скорость передачи данных между памятью DRAM и контроллером, добавляя больше каналов связи. Последний слух от инсайдера Digital Chat Station в Weibo не уточняет, как переход на шестиканальную память в серии iPhone 18 повлияет на эффективность, но говорит, что производительность вырастет значительно.

У Apple есть привычка внедрять новейшие технологические стандарты позже конкурентов, поэтому она останется на типе памяти LPDDR5X. Тот же инсайдер заявил, что чип Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm будет поддерживать память LPDDR6. Технологический процесс производства оперативной памяти также может влиять на её эффективность, но эти детали не раскрываются.

Аналитик Мин-Чи Куо ранее утверждал, что если Apple не сможет справиться с нехваткой поставок памяти для семейства iPhone 17, то только три модели получат 12 ГБ памяти в этом году. Если это подтвердится, Куо прогнозирует, что все модели iPhone 18 будут поставляться с 12 ГБ памяти по умолчанию, то есть этот показатель останется неизменным по сравнению с предшественниками. Хотя отсутствие изменений в этой области может разочаровать потенциальных покупателей, Apple известна своей операционной системой с эффективным использованием памяти, что позволяет избежать необходимости в увеличении объёма ОЗУ.