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10test
Выход iPhone 17e запланирован на конец мая 2026 года
Вскоре стартует тестовое производство недорогого смартфона.

Вслед за дебютом iPhone 16e, Apple, судя по всему, намерена сделать эту модель ежегодной, так как устройство приближается к стадии предсерийного производства. Ожидается, что этот более доступный по цене iPhone выйдет в мае следующего года, согласно информации, полученной из китайских источников, связанных с цепочкой поставок Apple.

Инсайдер под ником Fixed Focus Digital утверждает, что выпуск iPhone 17e запланирован на конец мая 2026 года. Несмотря на отсутствие точной даты, Apple, вероятно, предпочтет не спешить и оценить реакцию потребителей и производственные возможности.

По словам инсайдера, iPhone 17e столкнется с конкуренцией со стороны аналогичных устройств среднего ценового сегмента, выпускаемых другими производителями примерно в тот же период. На рынке Северной Америки конкурентами могут стать Google Pixel 9a и смартфоны Samsung серии A, однако их релиз обычно не приходится на второй квартал. Следовательно, основными соперниками iPhone 17e станут китайские производители, такие как Xiaomi, Redmi и Vivo.

Apple не проявляет такой строгости в отношении сроков выпуска бюджетной модели, как в случае с флагманскими устройствами. Однако пока рано делать выводы, поскольку компания может ускорить процесс в ближайшие месяцы и придерживаться весеннего графика. 

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#apple #samsung #xiaomi #vivo #redmi #iphone 16e #google pixel 9a #iphone 17e
Источник: wccftech.com
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