Вскоре стартует тестовое производство недорогого смартфона.

Вслед за дебютом iPhone 16e, Apple, судя по всему, намерена сделать эту модель ежегодной, так как устройство приближается к стадии предсерийного производства. Ожидается, что этот более доступный по цене iPhone выйдет в мае следующего года, согласно информации, полученной из китайских источников, связанных с цепочкой поставок Apple.

Инсайдер под ником Fixed Focus Digital утверждает, что выпуск iPhone 17e запланирован на конец мая 2026 года. Несмотря на отсутствие точной даты, Apple, вероятно, предпочтет не спешить и оценить реакцию потребителей и производственные возможности.

По словам инсайдера, iPhone 17e столкнется с конкуренцией со стороны аналогичных устройств среднего ценового сегмента, выпускаемых другими производителями примерно в тот же период. На рынке Северной Америки конкурентами могут стать Google Pixel 9a и смартфоны Samsung серии A, однако их релиз обычно не приходится на второй квартал. Следовательно, основными соперниками iPhone 17e станут китайские производители, такие как Xiaomi, Redmi и Vivo.

Apple не проявляет такой строгости в отношении сроков выпуска бюджетной модели, как в случае с флагманскими устройствами. Однако пока рано делать выводы, поскольку компания может ускорить процесс в ближайшие месяцы и придерживаться весеннего графика.