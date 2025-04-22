AltStore Classic открыл доступ к эмуляторам консолей на iPhone.

Благодаря изменениям в правилах ЕС и выходу AltStore Classic владельцы iPhone в Европе теперь могут устанавливать эмуляторы консолей без компьютера и джейлбрейка. Новая версия магазина позволяет запускать игры для Nintendo Switch через meloNX и игры Wii/GameCube через Dolphin, хотя пока это доступно только в странах Евросоюза.

AltStore Classic представляет собой обновлённую версию альтернативного магазина приложений, который теперь поддерживает установку неподписанных приложений и программ с JIT-компиляцией. Разработчики также выпустили утилиту StikDebug для удобной активации JIT-компиляции прямо на устройстве.

Пока функционал ограничен территорией ЕС из-за регуляторных требований.