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OnePlus 13T не поступит в продажу за пределами Азии
Смартфон OnePlus 13T с экраном 6,32 дюйма и большой батареей не выйдет в США и Европе

Компактный и внешне привлекательный смартфон OnePlus 13T привлёк внимание при недавнем анонсе. К сожалению, OnePlus сообщила, что устройство не появится в США и Европе.

OnePlus 13T фактически является уменьшенной версией OnePlus 13 — одного из лучших Android-флагманов за последнее время. Он получил такие же передовые характеристики, аккумулятор с увеличенной ёмкостью, в более компактном корпусе с экраном 6,32 дюйма.

OnePlus 13T изначально был представлен только для Китая. Теперь OnePlus сообщила, что устройство также появится в Индии под названием OnePlus 13S. Однако дальше этого оно не пойдёт.

Хотя OnePlus не исключает более широкого запуска, компания подтвердила изданию The Verge, что OnePlus 13T и OnePlus 13S не выйдут в Европе, США и Канаде.

Это не стало большим сюрпризом, особенно на фоне неопределённости с пошлинами в США и множества других факторов, но всё равно огорчает. Хотя Samsung и Google предлагают устройства примерно такого же размера, одной лишь большой батареи в OnePlus 13T было достаточно, чтобы захотеть приобрести именно это устройство.

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#смартфоны #oneplus
Источник: 9to5google.com
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