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OnePlus 13s получит экран 6,32 дюйма и процессор Snapdragon 8 Elite
Компактный OnePlus 13s предложит AMOLED-дисплей, Snapdragon 8 Elite и корпус с защитой IP65

В средствах массовой информации появились сведения о том, что компания OnePlus занимается разработкой смартфона OnePlus 13s для международного рынка. В начале недели производитель официально подтвердил информацию о существовании OnePlus 13s и предоставил подробные сведения о его дизайне, размере экрана и используемом процессоре.

На странице OnePlus 13s, которая уже доступна на Amazon India и сайте OnePlus India, указано, что телефон будет предлагаться в чёрном и розовом цветовых вариантах. Смартфон оснащён кнопкой регулировки громкости и кнопкой питания на правой стороне. На левой стороне расположен новый аппаратный переключатель. На нижней грани находятся слот для SIM-карты, порт USB-C, микрофон и решётка динамика.

OnePlus 13s — это компактный флагманский смартфон с 6,32-дюймовым экраном AMOLED. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite. Пока неясно, будет ли 13s идентичен модели OnePlus 13T, которая дебютировала на прошлой неделе в Китае.

В Китае OnePlus 13T обладает экраном 6,32 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Для фотосъёмки 13T предлагает фронтальную камеру на 16 Мп и двойную заднюю камеру. Основная получила разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом.

Модель 13s оснащена мощным процессором Snapdragon 8 Elite и имеет аккумулятор ёмкостью 6260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Устройство работает под управлением ColorOS 15, основанной на Android 15.

Кроме того, смартфон оснащён новым аппаратным переключателем, двойными стереодинамиками, металлической рамкой и корпусом, который имеет защиту IP65.

OnePlus 13s будет доступен с оперативной памятью LPDDR5x объёмом до 16 ГБ и встроенным хранилищем UFS 4.0, которое может достигать 1 ТБ. Версия OnePlus 13T с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 3399 юаней, что составляет около 465 долларов США.

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#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
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