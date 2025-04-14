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OnePlus 13T получил серый и розовый цветовые варианты
Утечка рассказала о дизайне будущего смартфона OnePlus 13T

Компания OnePlus готовится представить смартфон 13T уже в апреле. Пока этого не случилось, в китайской соцсети Weibo появился качественный рендер, опубликованный инсайдером Digital Chat Station.

На изображении показан смартфон в чёрной расцветке, которую компания, по слухам, называет «Cloud Ink Black». В отличие от обычной модели OnePlus 13, OnePlus 13T получил плоские, чётко очерченные грани и обновлённый блок основной камеры.

Новый выступ под камеры включает два объектива и светодиодную вспышку. Это более минималистичный вариант, хотя он отличается от симметричных круглых модулей, использовавшихся в предыдущих моделях.

Инсайдер утверждает, что устройство будет доступно ещё в двух цветах: сером «Morning Mist Gray» и розовом «Heartbeat Pink». Согласно предварительным характеристикам, OnePlus 13T оснастят плоским 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K. Это относит его в категорию более компактных и удобных для кармана флагманов. Несмотря на скромные габариты, смартфон, по слухам, получит аккумулятор на 6200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Что касается камер, ожидается наличие основного сенсора на 50 Мп и телеобъектива с 2-кратным зумом на 50 Мп. Будет применяться флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Также сообщается, что OnePlus поменяет привычный ползунок режимов на новую «умную кнопку».

На данный момент известно, что OnePlus 13T выйдет только в Китае. Пока неясно, появится ли он на международном рынке.

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#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
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