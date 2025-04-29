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Tesla снижает ставки по кредиту на Model 3 и возвращает Full Self-Driving для увеличения продаж
Компания предлагает кредит под 0% и перенос FSD, чтобы привлечь новых покупателей Model 3

Автопроизводитель Tesla пытается привлечь покупателей из Северной Америки, ищущих новый электромобиль, с помощью свежих предложений. Они появились всего через несколько недель после того, как 2 апреля компания сообщила о снижении поставок и объёмов производства в первом квартале.

Главное предложение — это финансирование с 0% годовых на седан Model 3 сроком до 60 месяцев, но только для одобренных покупателей. Tesla также вернула одну из опций, которую убрала прошлым летом.

Одним из условий является первоначальный взнос в 15%, что составляет примерно $6000 за самую доступную версию Model 3. Однако Tesla указывает, что покупатели, имеющие в США право на федеральный налоговый вычет в $7500 за электромобили, могут использовать эту сумму как часть первоначального взноса.

Для покупателей, рассматривающих более длительный срок кредита, Tesla также предлагает ставку 0,99% годовых на 72 месяца на Model 3. Учитывая, что средняя ставка по автокредитам сейчас превышает 5% даже для покупателей с отличной кредитной историей, предложение Tesla позволяет существенно сэкономить.

На данный момент Tesla не предлагает выгодное финансирование для моделей, кроме Model 3, но покупатели, заинтересованные в других автомобилях марки, тоже могут сэкономить благодаря возвращению программы переноса функции Full Self-Driving (Supervised). Как и в прошлые разы, программа будет доступна лишь ограниченное время. Tesla не уточняет, насколько оно ограничено.

Программа позволяет (почти) каждому владельцу Tesla с дорогой функцией автоматического вождения FSD перенести её на новый автомобиль при покупке, то есть не платить снова за уже купленное программное обеспечение. Cybertruck серии Foundation и Model Y серии Launch не участвуют. Tesla также заявила, что автомобили, находящиеся в аренде, не подходят для участия.

Перенос FSD означает, что старый автомобиль утратит эту возможность, и останется только базовая система автопилота. Кроме того, и текущий, и новый автомобиль должны быть привязаны к одной и той же учётной записи Tesla.

Tesla стремится увеличить продажи. В первом квартале поставки сократились на 13% по всему миру, составив 336681 единицу. Компания объяснила снижение задержками в производстве, связанными с переходом на обновлённую версию Model Y. Генеральный директор Илон Маск в ходе финансового отчёта в тот же день также сослался на макроэкономические проблемы и неуверенность среди покупателей новых автомобилей.

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#автомобили #tesla
Источник: carbuzz.com
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