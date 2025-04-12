Cybertruck снова не оправдал ожиданий: в более дешевой модели отсутствуют важные функции.

Производитель электромобилей Tesla наконец-то выпустил давно анонсированную модель Cybertruck с задним приводом.



Однако цена все равно высокая: вместо изначально заявленных 40 000 долларов покупателям придется выложить 70 000 долларов за более дешевую модель.

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Хотя Model 3 Long Range обеспечивает запас хода в 560 километров, что на 160 километров больше, чем было заявлено изначально, в ней отсутствуют важные функции, которые считались ключевыми при запуске Cybertruck.

Итак, Tesla отказалась от некоторых ранее обещанных функций в версии, которая теперь доступна для заказа. Например, в комплектации больше нет тента, который автоматически закрывает грузовое пространство пикапа. Вместо этого имеется только крышка багажника, которой приходится управлять вручную.

Отсутствуют адаптивная подвеска и задняя световая панель. Также в новой машине конструкторы отказались от экрана на заднем сиденье и розеток в багажном отделении.

Хотя Cybertruck теперь предлагает больший запас хода и стоит на 10 000 долларов дешевле полноприводной версии, он не может конкурировать с такими машинами, как Ford F-150. Конкурент предлагает автомобиль по схожим ценам, но с большим набором функций.