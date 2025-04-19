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Tesla обвиняют в завышении пробега при помощи алгоритмов
Tesla может учитывать не фактический километраж, а программные расчёты, влияя на гарантию и амортизацию

Поданный в Калифорнии иск говорит, что производитель электромобилей Tesla использует программные алгоритмы, а не фактическое расстояние, для расчёта показаний одометра. Иск, поданный владельцем Model Y 2020 года Найри Хинтон, утверждает, что отслеживание пробега в Tesla основывается на «прогностических алгоритмах, метриках энергопотребления и коэффициентах, зависящих от поведения водителя», а не на традиционных методах прямого измерения.

Хинтон утверждает, что это привело к значительному завышению пробега на автомобиле, особенно по мере приближения к истечению срока гарантии. Согласно материалам дела, среднесуточный пробег у Хинтон увеличился с 89,3 километра до более чем 116,7 километра, несмотря на то, что стиль вождения остался прежним. Этот скачок якобы произошёл, когда гарантия на Model Y подходила к концу. Сравнивая Tesla со своими прежними автомобилями за шестимесячный период, Хинтон заявляет, что Model Y прошла 21290 километров против среднего значения в 9793 километра у других машин при аналогичном использовании.

В иске говорится, что такие программно рассчитанные расстояния могут быть завышены от 15% до 117% по сравнению с фактически пройденными километрами. Если это правда, то речь идёт не только о преждевременной потере гарантии. Это также может искусственно ускорить амортизацию, что обернётся для владельцев тысячами долларов убытков при продаже или обмене автомобиля.

Производителя обвиняют в нечестном способе расчёта расстояния. Вместо использования прямого механического или электронного датчика, отслеживающего вращение колёс, как у большинства автомобилей, Tesla якобы полагается на программные оценки. Упоминается даже патент Tesla, якобы описывающий использование «коэффициента преобразования километров в электрическую энергию», который динамически изменяется в зависимости от условий, а не просто измеряет пройденный путь.

Критики могут сказать, что такой метод позволяет учитывать различия в потреблении энергии, но в иске это подаётся как способ манипулировать самим значением пробега. Истец заявляет, что, привязывая лимиты гарантии и ограничения по пробегу в аренде к этим потенциально завышенным данным, Tesla создаёт ситуацию, в которой получает выгоду за счёт роста доходов от ремонтов и снижения расходов по гарантиям. Это также может подтолкнуть владельцев к досрочной покупке расширенной гарантии на основе неточных показаний одометра.

Хотя иск Хинтон впервые выносит этот вопрос в суд, подобные опасения высказывались и ранее. Темы на Reddit и специализированных форумах владельцев Tesla показывают, что пользователи уже несколько лет подозревают завышенные показания одометров. Многие подтверждают доводы, изложенные в иске, сравнивая данные между собой и находя несоответствия, которые невозможно логически объяснить исходя из их реальных маршрутов.

Эти обсуждения в сети указывают на тенденцию, при которой владельцы замечают увеличение пробега, не соответствующее их фактическому использованию автомобиля: резкие скачки за короткие промежутки времени или пробег Tesla, существенно превышающий пробег другого автомобиля, использующегося для тех же поездок.

Если суд сочтёт эти обвинения обоснованными, Tesla может быть вынуждена пересмотреть или, по крайней мере, прояснить методы расчёта пробега. На момент публикации Tesla ещё не дала официальный ответ на конкретные обвинения, изложенные в иске.

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#tesla #электромобили
Источник: carbuzz.com
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