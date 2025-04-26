Tesla меняет стратегию после провала Cybertruck и делает ставку на популярность Model Y, чтобы удержать позиции на рынке электромобилей

Компания Tesla анонсировала модель Cybertruck ещё в 2019 году, с множеством задержек производства. Только сейчас она предложила наиболее доступную версию с задним приводом. Похоже, что на такой дизайнерский продукт спрос оказался не слишком высоким. По сообщениям, продано менее 50000 экземпляров Cybertruck. Значительную часть старых запасов теперь пытаются продать со скидками.

Теперь Tesla, как сообщается, переключает производство с линии Cybertruck на более доступные и менее противоречивые модели. Business Insider сообщает, что Tesla переводит рабочих с линии Cybertruck на производство Model Y, а других — на новые проекты или увольняет. По словам одного анонимного источника, парковка начала пустеть. К сожалению для Tesla, это не начало негативной тенденции: продажи падают уже некоторое время.

Tesla начала снижать целевые показатели Cybertruck ещё в декабре прошлого года. Несколько сотрудников были уволены после ежегодной оценки в феврале. Модель Cybertruck с задним приводом за $70000 поступила в продажу в апреле, так что рано судить, как это повлияет на продажи в следующем квартале. Но поскольку производство Cybertruck, как сообщается, сокращается, сложно сказать, когда новые, более доступные версии окажутся у покупателей.

Cox Automotive сообщает, что Tesla продала в этом квартале только половину количества Cybertruck по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года — всего чуть более 6400 единиц. Это падение на 13% по сравнению с первым кварталом 2024 года, и сейчас производитель предлагает крупные стимулы, чтобы попытаться увеличить спрос. Но Tesla, возможно, придётся проявить ещё большую креативность, чтобы удержать инвесторов на фоне текущей волатильности фондового рынка.

Акции Tesla на момент подготовки этого материала упали на 40%. Генеральный директор Tesla Илон Маск недавно пообещал, что производственные объёмы удвоятся в течение следующих двух лет. Между тем другие сообщения указывают, что новая «доступная» базовая модель Tesla была отложена и не дебютирует в этом году, как планировалось.

Предположительно, Маск всё ещё делает ставку на мечту об автономном роботакси, но прогресс в этой области остаётся довольно медленным. Кроме того, несколько других автопроизводителей быстро набирают обороты в сфере беспилотных технологий.