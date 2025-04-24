Новая функция конфиденциальности в WhatsApp ограничивает экспорт чатов и загрузку медиафайлов

Разработчики мессенджера WhatsApp официально объявили о запуске функции расширенной конфиденциальности чатов. Информация об этом впервые появилась ещё в начале апреля. Это новый уровень конфиденциальности, доступный как в личных чатах, так и в группах. Он позволяет предотвратить вынос пользовательского контента за пределы WhatsApp, когда нужна дополнительная приватность.

Если включить эту функцию, вы запретите другим экспортировать чаты, автоматически загружать медиафайлы на своё устройство и использовать сообщения на основе базы ИИ. Таким образом, как говорит WhatsApp, «все участники чата могут быть уверены, что никто не сможет вынести сказанное за пределы чата». Если не считать почти всех, кто умеет делать скриншоты.

В WhatsApp считают, что эта функция будет особенно полезной в группах, где вы можете не знать всех участников лично, но обсуждаются чувствительные темы. Например, проблемы со здоровьем в группе поддержки или организация сообщества по важному для вас поводу.

Чтобы включить эту функцию, следует нажать на имя чата, затем выбрать пункт «Расширенная конфиденциальность чатов». В WhatsApp отмечают, что это лишь первая версия функции, и в будущем в неё будут добавлены новые возможности, чтобы она в конечном итоге обеспечивала ещё большую защиту.