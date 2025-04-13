Это заметно больше на фоне показателя модели предшествующего поколения.

Компания OnePlus работает над своим новым смартфоном OnePlus Nord CE5, информация о ёмкости аккумуляторной батареи которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus Nord CE5 получит аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч, что на 1600 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, OnePlus Nord CE4. Интересно, что в текущем году сразу несколько производителей поддерживают тренд на оснащение своих новых моделей мобильных устройств аккумуляторами ёмкостью 7000 мА·ч или более.

В более ранней утечке говорилось, что новинка может быть оснащена или чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, или SoC MediaTek Dimensity 8400, тогда как остальные характеристики в настоящее время держатся в секрете.

Учитывая тот факт, что OnePlus Nord CE4 дебютировал в апреле прошлого года, запуск его преемника, OnePlus Nord CE5, может состояться в ближайшие недели.