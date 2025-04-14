Сообщается, что последняя сборка добавляет функцию, которая позволяет пользователю остановить зарядку смартфона при достижении определенного уровня, которая может быть более детальной, чем у других брендов

Популярный флагманский смартфон OnePlus 13 уже получил множество отличных отзывов за свою версию Android 15. Однако, похоже, что следующее крупное обновление его программного обеспечения OxygenOS может принести ещё больше интересного.

Согласно неофициальному каналу OnePlus System Apps в Telegram, смартфон в следующей версии ОС может получить новую функцию, которая останавливает зарядку аккумулятора на уровне, например, 80%, что уже может быть знакомо владельцам смартфонов, таких как Samsung Galaxy S25 Ultra.

OnePlus, по-видимому, дополнила свою версию специальным программным ползунком, который позволяет пользователю выбирать максимальный уровень зарядки 85%, 90%, 95% или 100%.

Якобы более гибкие настройки в меню состояния аккумуляторной батареи OnePlus 13 могут быть особенно желанными пользователями, поскольку проводную зарядку телефона может быть сложнее отслеживать с течением времени довольно быстрого блока питания SuperVOOC мощностью до 100 Вт.

OnePlus пока не подтверждает наличие новой функции на своей странице журнала изменений для Android 16 Beta 2. Производитель призывает обычных пользователей не устанавливать его, поскольку эта сборка, по-видимому, настолько нестабильна, что может, например, вызвать перезапуск смартфона при приеме вызова через Bluetooth-гарнитуру.