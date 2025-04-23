Седан Lexus ES 2026 получил версию 500e с полным приводом, 3D-отделку и увеличенную колёсную базу

Автопроизводитель Lexus представил модель Lexus ES 2026 на автосалоне Auto Shanghai 2025. Раньше ES был скромной моделью в линейке Lexus. Теперь его переосмыслили, и он, возможно, стал самым привлекательным седаном марки. При этом внешность — это наименее интересная часть этой совершенно новой глобальной модели, которая будет выпускаться как мультиплатформенный автомобиль с гибридными и полностью электрическими (BEV) силовыми установками. В линейке будут версии как с передним, так и с полным приводом.

Новый ES построен на обновлённой платформе TNGA GA-K, которая специально разработана как для гибридных, так и для электрических силовых установок. Lexus не скрывает, что ES — в первую очередь роскошный автомобиль, поэтому стоит ожидать улучшений в тишине и комфорте хода. Lexus также заявляет, что можно ожидать «чёткое, интуитивное рулевое управление» и «ускорение и замедление».

Пока представлены только три уровня комплектации, но официальные данные по мощности не опубликованы. Первая — это 350h, использующая шестое поколение известной 2,5-литровой гибридной системы. Новый eAxle объединяет управляющий блок и transaxle, делая силовую установку легче и оставляя больше места для увеличения мощности батареи. Единственная бензиновая версия ES использует трансмиссию e-CVT.

Две электрические версии — 350e и 500e. Первая — с передним приводом, вторая — с полным. Эти BEV-модели следуют стандартной концепции электромобилей: батарея расположена под полом. 500e оснащён тем, что Lexus называет интеллектуальной системой полного привода. Это означает возможность распределения крутящего момента между осями от 100:0 до 0:100. «Это улучшает ускорение с места, повышает устойчивость управления и способствует высокой энергоэффективности», — говорит Lexus.

Говоря об эффективности, у ES 350e сейчас заявленный производителем запас хода составляет 483 км на 19-дюймовых колёсах.

Интерьер уже был просторным, но в Lexus сочли нужным увеличить колёсную базу ещё на 3 дюйма. По словам японского автопроизводителя, улучшено даже положение сидений, чтобы было проще садиться и выходить из машины.

Интерьер минималистичен, и особое внимание уделено тому, чтобы элементы отделки были как можно тоньше. Это позволило увеличить площадь остекления, пропуская больше света в салон. В отделке используются синтетическая кожа и слои бамбука, созданные с помощью 3D-печати.

Салон стал более ориентирован на водителя и включает 12,3-дюймовый многофункциональный дисплей. 14-дюймовый сенсорный экран оснащён новой мультимедийной системой Lexus Interface с улучшенной навигацией и режимом разделения экрана. Также доступны беспроводные Apple CarPlay, Android Auto и двойное Bluetooth-подключение. Есть премиальная аудиосистема Mark Levinson Surround Sound System.

Главная новость для рынка Северной Америки — пакет Executive, доступный для модели ES 350e FWD Luxury. В нём покупатели получат откидные задние сиденья с подставкой для ног для пассажира справа, задние сиденья с функцией массажа и обогрева/вентиляции.

Lexus лишь заявил, что ES поступит в продажу в следующем году, а полные характеристики и цены станут известны ближе к старту продаж. Модель 2025 года стоит от $43215 и достигает $53505 в самой дорогой гибридной версии. Lexus, скорее всего, постарается сохранить гибрид в этом ценовом диапазоне, но BEV-версии, как правило, стоят дороже.