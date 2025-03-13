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Lexus представит в этом году два новых электромобиля
Концепты Lexus в этом году могут быть воплощены в реальность

Эта неделя стала важной для электромобилей Toyota и Lexus. Toyota показала новую модель вместе с обновлённым bZ4X. Lexus продемонстрировал обновлённый RZ с массой новых технологий. Lexus также объявил, что обновлённый RZ — лишь один из трёх новых электромобилей, которые представят в этом году. К сожалению, компания не раскрыла подробностей, но можно высказать предположения.

Первый из двух электромобилей будет показан через несколько месяцев. Во время презентации RZ представитель Lexus сообщил, что этот электромобиль основан на «ключевой модели». То есть это не будет совершенно новое название, что значительно сужает круг возможных вариантов. Вероятно, Lexus хочет создать электромобиль с хорошими продажами, а самыми популярными моделями марки в США являются RX, NX и ES. RX — явный лидер, единственная модель, разошедшаяся в США в количестве более 100 000 экземпляров. Это неудивительно, учитывая узнаваемость имени и тот факт, что это среднеразмерный SUV — самый востребованный сегмент. Создание полностью электрической версии наряду с гибридной и подключаемой модификациями кажется логичным шагом.

NX тоже пользуется высоким спросом. В прошлом году было продано почти 75 000 машин, но RZ уже занимает нишу компактных SUV, так что это менее вероятный кандидат. Остаётся ES — третья по продажам модель. В прошлом году продано чуть более 43 000 экземпляров, что лучше, чем в 2023-м. Будучи седаном, ES обладает аэродинамической формой. Это позволило бы увеличить запас хода, но популярность SUV всё же выше, так что вероятность его электроверсии ниже, чем у RX.

Остаётся ещё один электромобиль Lexus. На Токийском автосалоне 2023 года Lexus представил два концепта и заявил, что планирует довести их до серийного производства. Это были LF-ZC и LF-ZL. LF-ZC был примерно сопоставим по размеру с RX, но ниже и с более обтекаемым дизайном. LF-ZL крупнее, больше напоминая Lexus LX, и имел более классические очертания SUV. Оба отличались экстремальным дизайном, который потребует значительных изменений перед выходом на рынок, особенно минималистичные салоны с бамбуковой отделкой. Из двух концептов более вероятен LF-ZL. Если другой электромобиль действительно окажется основан на RX, LF-ZL займёт место выше него, что позволит Lexus охватить больше сегментов. LF-ZC будет слишком близок к электрическому RX, чтобы это имело смысл.

В любом случае финальный электромобиль Lexus в этом году, скорее всего, покажут на Токийском автосалоне в октябре. В новинке будут использованы аккумуляторы нового поколения от Toyota. Компания заявляет, что они будут заряжаться быстрее, станут компактнее и вместят больше энергии, чем текущие аналоги. Для LF-ZL и LF-ZC Lexus прогнозировал запас хода около 800 км на этих батареях. В будущем он может стать ещё больше, когда Toyota начнёт использовать твердотельные аккумуляторы.

#автомобили #электромобили #lexus
Источник: carbuzz.com
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