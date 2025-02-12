Lexus LFR может стать новым флагманским суперкаром

Lexus LFA перестал выпускаться в 2012 году. Тогда он оказался коммерческим провалом, потому замены ему так и не появилось. Однако теперь ситуация может измениться, если верить сообщениям из Японии. Местное издание Best Car утверждает, что автомобиль под именем Lexus LFR поступит в производство летом. Первые поставки могут начаться уже осенью.

В октябре 2022 года издание CarBuzz обнаружило товарный знак Lexus LFR в базе Европейского союза по интеллектуальной собственности. Примерно год спустя это название появилось на информационном стенде во время встречи дилеров Lexus. Там был представлен концепт Toyota GR GT3 с Токийского автосалона 2022 года, но уже с эмблемой Lexus. С тех пор на трассах были замечены тестовые прототипы со звуком двигателя V8.

Этот V8, скорее всего, представляет собой двигатель с двойным турбонаддувом, заимствованный из гонок на выносливость. На данный момент всё указывает на то, что Toyota Gazoo Racing выведет на гоночный трек нечто в стиле GR GT3, а Lexus представит флагманский дорожный суперкар с аналогичными пропорциями и силовой установкой.

В июне прошлого года директор команды Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость Роб Леупен заявил, что GR GT3 выйдет на трассу в 2026 году. Глава Toyota Racing Development Дэвид Уилсон намекнул, что этот концепт ляжет в основу следующего поколения Lexus RC F. В свете этого недавняя новость о том, что RC и его версия RC F с V8 будут сняты с производства в конце 2025 модельного года, выглядит достоверной.

Если слухи подтвердятся, Lexus сможет заменить устаревший RC чем-то гораздо более современным. Несмотря на историю, вероятное название LFR позволит новинке избежать прямых сравнений с легендарным LFA, поскольку она будет позиционироваться скорее как преемник и эволюция RC. LFR не будет столь же дорогим и сложным по конструкции, как LFA, но определённо окажется мощнее. Best Car утверждает, что гибридная силовая установка разовьёт около 900 л. с., из которых 720 будут приходиться на двигатель внутреннего сгорания.