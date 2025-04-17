Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Lexus представляет обновлённый ES 2026 на автосалоне в Шанхае
Новый Lexus ES 2026 дебютирует 23 апреля и может заменить седан LS

В основе седана Lexus ES 2024 года лежит конструкция, представленная ещё в 2018 году. Это уже второе обновление текущего поколения, что говорит о его популярности в существующем виде. Lexus планирует улучшения, и новый ES будет представлен на автосалоне в Шанхае в Китае 23 апреля.

Это станет важным событием для Lexus, поскольку его традиционный флагманский роскошный седан LS, сыгравший важную роль в формировании репутации бренда, может уйти с рынка — и, возможно, навсегда.

На данный момент у среднеразмерного ES предлагается 15 различных комплектаций с рядным 4-цилиндровым двигателем, V6 или гибридной установкой. Есть даже версия F-Sport. Все эти варианты оправданы, если взглянуть на стабильные продажи ES. За последние 20 лет каждый месяц продавалось от 2000 до 4300 единиц.

Текущая линейка включает рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 203 л.с., вариант с V6 на 302 л.с. и гибридную версию с суммарной мощностью 215 л.с. В пресс-релизе Lexus, посвящённом следующему поколению ES, говорится о большей степени электрификации, так что можно ожидать в основном гибридную линейку. Также в релизе обещана «дальнейшая эволюция фирменной тишины и комфортности хода».

На изображениях и скриншотах из опубликованных Lexus видео можно заметить несколько узнаваемых элементов, включая ходовые огни в форме бумеранга. Сзади теперь видна надпись Lexus, подсвеченная и размещённая по центру задней светодиодной полосы, которая проходит через всю заднюю часть.

ES традиционно использует ту же платформу, что и Toyota Camry, которая недавно получила новое поколение и полностью перешла на гибридные версии. Все комплектации Camry теперь используют одну и ту же гибридную установку мощностью 225 л.с., доступную с передним или полным приводом. Ожидается версия ES с полным приводом и, возможно, возвращение F-Sport, если она не появится сразу при запуске на следующей неделе.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #lexus
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки выявили скрытую базу атомных подводных лодок Китая
1
Эксперт Хайцеэр: Китаю не выгодно строительство автозаводов в России
4
Проект строительства водного канала Кош-Тепа в Афганистане вызывает опасения у соседних стран
1
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
Трамп поручил расследовать влияние импорта минералов на нацбезопасность США
+
Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro с двумя экранами проверили на прочность
+
Производственные планы модели Lada Iskra значительно ниже ожиданий
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
5
Infinix Note 50s будет оснащен 64-мегапиксельной камерой Sony IMX682 и чипом Dimensity 7300 Ultimate
+
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
3
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
1
Китайские эксперты считают, что Li Auto, XPeng и Nio не удастся выжить по одиночке
+
Американец купил RTX 4090 на eBay, выпаял GPU и чипы памяти, а затем вернул товар продавцу
4
В Австралии разработана квантовая навигационная система, которая в 50 раз точнее GPS
3
Bethesda решила распродать коллекционерам оперативную память из серверов The Elder Scrolls Online
3
be quiet! представила бесшумные механические клавиатуры Dark Mount и Light Mount
1
WSJ: США в обмен на снятие пошлин потребуют от 70 стран принять участие в изоляции Китая
6
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
19
19FortyFive: Российская подлодка класса «Кондор» не имеет аналогов в США
+

Популярные статьи

"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
8
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
18
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
2
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
19
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
5
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
8
Вспоминаю культовые журналы двухтысячных — "Развлекательный каламбур" и “Один дома”
2
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1

Сейчас обсуждают

Maxim Korneev
20:48
Уже давно можно посмотреть примерно с времён появления рефандов игр
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
aleximus777
20:46
Это ж не азот и не кондей, которые элементы пк могут охладить ниже среды. Пока комп будет работать, все будет ок. Наоборот, бояться нужно остывшего компа, когда на рассвете резко прогреется воздух и к...
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
LastAtlant
20:44
Про какой "дисбаланс" спроса/предложения тут говорится? из 10 человек нуждающихся в квартире приобрести сможет с нятягом 2. Спроса дохрена, все предложения заоблачны.
ЦБ: средневзвешенный срок ипотеки в России приблизился к 26 годам
aleximus777
20:40
После почти двух лет с i9/4090 главное, что стало понятно - даже большие, но 'тихие' корпуса больше не подходят. Грубо говоря, если даже без корпуса запустить комп, из-за резкого улучшения продува вен...
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
dimkahon
20:40
Ща угадаю... спросом пользуется 9070хт, да?
Teclast представила бюджетный планшет P50 Mini с Android 15 и поддержкой Widevine L1
Archimedes
20:22
И я так и думал что даже если натыкать вас мордой в вашу ложь, вы всё равно сделаете вид что ничего не произошло и не будете извиняться. Это просто говорит об уровне вашего воспитания.
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
Максим Сидоров
20:15
Лоджия не балкон. Для уверенности можно поставить в корпус обогреватель специальный, что ставят в шкафы управления итп.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Максим Сидоров
20:13
ни разу не видел конденсата на теплых трубах
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Archimedes
20:11
Заглавную картинку нейросетка скосплеила по неудачному описанию сцены из фильма "Большая игра"?
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
ЧatoБoт
20:09
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем