Новый Lexus ES 2026 дебютирует 23 апреля и может заменить седан LS

В основе седана Lexus ES 2024 года лежит конструкция, представленная ещё в 2018 году. Это уже второе обновление текущего поколения, что говорит о его популярности в существующем виде. Lexus планирует улучшения, и новый ES будет представлен на автосалоне в Шанхае в Китае 23 апреля.

Это станет важным событием для Lexus, поскольку его традиционный флагманский роскошный седан LS, сыгравший важную роль в формировании репутации бренда, может уйти с рынка — и, возможно, навсегда.

На данный момент у среднеразмерного ES предлагается 15 различных комплектаций с рядным 4-цилиндровым двигателем, V6 или гибридной установкой. Есть даже версия F-Sport. Все эти варианты оправданы, если взглянуть на стабильные продажи ES. За последние 20 лет каждый месяц продавалось от 2000 до 4300 единиц.

Текущая линейка включает рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 203 л.с., вариант с V6 на 302 л.с. и гибридную версию с суммарной мощностью 215 л.с. В пресс-релизе Lexus, посвящённом следующему поколению ES, говорится о большей степени электрификации, так что можно ожидать в основном гибридную линейку. Также в релизе обещана «дальнейшая эволюция фирменной тишины и комфортности хода».

На изображениях и скриншотах из опубликованных Lexus видео можно заметить несколько узнаваемых элементов, включая ходовые огни в форме бумеранга. Сзади теперь видна надпись Lexus, подсвеченная и размещённая по центру задней светодиодной полосы, которая проходит через всю заднюю часть.

ES традиционно использует ту же платформу, что и Toyota Camry, которая недавно получила новое поколение и полностью перешла на гибридные версии. Все комплектации Camry теперь используют одну и ту же гибридную установку мощностью 225 л.с., доступную с передним или полным приводом. Ожидается версия ES с полным приводом и, возможно, возвращение F-Sport, если она не появится сразу при запуске на следующей неделе.