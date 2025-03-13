Не самый популярный в США электромобиль Toyota bZ4X стал мощнее, получил больший запас хода и стильный дизайн

Модель Toyota bZ4X была представлена в 2023 году. В Европе она стала хитом, а вот в США её встретили без особого энтузиазма. Её аналог, Subaru Solterra, пользовался большим спросом. Чтобы исправить это упущение, Toyota добавила новые функции в модель 2024 года, а для версии 2025 года снизила цену. Теперь важные обновления выходят и на европейский рынок.

Главное изменение — новая конфигурация с двумя батареями на выбор: 57,7 кВт∙ч или 73,1 кВт∙ч. Меньший аккумулятор доступен только с передним приводом, а больший — с возможностью выбора полного привода. Максимальный запас хода по европейскому циклу WLTP составит 573 км.

К тому же bZ4X стала мощнее. В ней появились более эффективные электроприводы eAxles с использованием карбидокремниевых полупроводников. Это делает её одной из самых мощных моделей Toyota в Европе, если не считать спортивные GR-версии. Также увеличена грузоподъёмность: полноприводные версии теперь могут буксировать 1500 кг, что вдвое больше прежнего показателя.

Обновился и дизайн — как снаружи, так и внутри. Передняя часть стала более элегантной и обтекаемой, что улучшает аэродинамику. В салоне появились новая центральная консоль и панель приборов. Сенсорный экран мультимедийной системы теперь 14-дюймовый вместо прежнего 12,3-дюймового, добавлены две беспроводные зарядные площадки. Улучшена подвеска, а обновлённый кузов стал тише и меньше вибрирует.

Изменения затронули и программное обеспечение. Теперь в стандартное оснащение входит предварительный подогрев батареи. Это позволяет доводить её до оптимальной температуры перед зарядкой, что ускоряет процесс. Функцию можно включить вручную или настроить автоматическое включение при движении к станции быстрой зарядки.

Навигация в bZ4X теперь автоматически прокладывает маршрут с учётом доступных зарядных станций, исходя из текущего уровня заряда и запаса хода. Владельцы уже выпущенных bZ4X получат эту функцию с обновлением по воздуху. Зарядка тоже стала быстрее: новый встроенный зарядный модуль на 11 кВт (или опциональный на 22 кВт) заменил прежний на 6,6 кВт. Максимальная мощность быстрой зарядки по-прежнему 150 кВт.

Обновлённая Toyota bZ4X появится в Европе этой осенью.