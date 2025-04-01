Продажи гибридов Toyota растут, и производство не поспевает за спросом

Toyota может быть довольна своей линейкой автомобилей с гибридными технологиями, так как спрос на бензо-электрические машины стремительно растёт по всему миру. Автопроизводитель, как и многие конкуренты, решил не ставить всё на электромобили, и возросший интерес к таким моделям, как Prius, RAV4 Plug-In и Camry, подтвердил правильность этой стратегии. Этот интерес привёл к другой, довольно приятной проблеме: Toyota и её поставщики не успевают выпускать гибриды в достаточном количестве.

По данным Reuters, одной из главных причин этой проблемы является ограниченная способность Toyota производить специализированные гибридные компоненты. Многие детали для бензо-электрических автомобилей компании изготавливаются в Японии и отправляются на сборочные заводы по всему миру. При этом некоторые местные поставщики испытывают трудности с доступом к сырью. Один из крупнейших подрядчиков Toyota, Aisin, столкнулся с проблемами в производстве роторов и статорных обмоток для гибридных двигателей из-за глобального дефицита магнитов. Denso, в свою очередь, испытывает трудности с поставками инверторов напряжения, сообщает Reuters.

Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, компания рассматривает несколько решений. В США Toyota уже почти готова начать производство гибридных компонентов в Северной Каролине. Там в этом году заработает завод по выпуску аккумуляторов стоимостью $14 млрд. Кроме того, автопроизводитель рассматривает возможность поиска новых поставщиков в отдельных регионах, чтобы снизить нагрузку на Denso и Aisin. Например, стремительно растущий рынок гибридов в Индии делает эту страну отличным кандидатом для локального производства некоторых компонентов.

В США Toyota Camry (которая с 2025 модельного года выпускается только с гибридной силовой установкой) оказалась очень популярной. Один из дилеров на западном побережье сообщил Reuters, что у него в наличии всегда оставалось всего несколько машин. Оригинальный гибрид Toyota найти ещё сложнее: у того же дилера все хэтчбеки Prius были полностью распроданы. Обновлённый в 2023 году Prius прервал многолетний спад продаж, так как потребители начали переключаться на гибридные кроссоверы Toyota. Хотя общее число продаж модели в 2024 году составило 44 711 штук, что несопоставимо с показателями RAV4 Hybrid, это на 16,7% больше, чем в прошлом году, и на 20,6% больше, чем в 2022 году.

Все бензо-электрические модели Toyota показали рост продаж в 2024 году по сравнению с 2023, за исключением Highlander Hybrid. Среди лидеров оказался Prius Prime (теперь известный как Prius Plug-In Hybrid), чьи продажи выросли на 66%, а также уже упомянутая Camry, которая благодаря гибридной трансмиссии увеличила продажи с 35 000 в 2023 году до 205 000 в 2024 году. Grand Highlander Hybrid также оказался весьма популярным, более чем удвоив свои показатели и частично компенсировав 50%-ное падение продаж стандартного Highlander Hybrid.

Помимо важных для Toyota продаж в Северной Америке, автопроизводитель также наблюдает рост спроса в Европе, где RAV4 Plug-in Hybrid (ранее Prime) и компактный гибрид Yaris Cross пользуются высоким спросом. На домашнем рынке Toyota покупателям приходится ждать свои гибридные автомобили от 2 до 5 месяцев, а в Индии очередь на некоторые модели растянулась до 9 месяцев.