После многих лет осторожного подхода к рынку электромобилей Toyota набирает обороты

Японский автопроизводитель Toyota, долгое время полагавшийся на гибриды, теперь планирует разработать около 15 полностью электрических моделей к 2027 году, по сравнению с пятью имеющимися на данный момент. Эти модели будут включать автомобили под брендами Toyota и Lexus. Ожидается, что объём производства к тому времени достигнет миллиона единиц в год, согласно отчёту Nikkei.

Эта стратегия представляет собой серьёзный поворот для Toyota, которая до сих пор оставалась сдержанной в подходе к электромобилям. В 2024 году компания продала всего 140 тысяч электромобилей по всему миру — менее 2% от её общего объёма глобальных продаж. Несмотря на это, Toyota стремится занять гораздо более значительную долю на рынке электромобилей, нацелившись на то, чтобы примерно 35% её мирового производства приходилось на электромобили к концу десятилетия.

В отчёте Nikkei говорится, что компания планирует расширить географию своего производства за пределами Японии и Китая, выйдя на рынки США, Таиланда и Аргентины. Это поможет смягчить влияние 25% тарифов на все импортируемые автомобили, введённых президентом Дональдом Трампом, а также сократить сроки доставки. Также Toyota строит завод по производству аккумуляторов в Северной Каролине.

На данный момент в США представлены только два полностью электрических автомобиля Toyota: модели bZ4X и Lexus RZ. Ожидается, что японский автопроизводитель представит новые модели, такие как bZ5X и возможную электрическую версию популярного пикапа Tacoma.

Toyota и Honda, а также южнокорейская Hyundai, 4 апреля объявили, что не будут поднимать цены, по крайней мере в ближайшие пару месяцев, после введения тарифов в США. Согласно отчёту Nikkei, североамериканское подразделение Toyota сообщило своим поставщикам, что возьмёт на себя дополнительные расходы на запчасти, импортируемые из Мексики и Канады. Ещё 25% на автозапчасти, импортируемые в США, вступят в силу 3 мая.