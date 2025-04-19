Компания HP выплатит компенсации за завышенные цены и фиктивные скидки на компьютеры и аксессуары

Компания HP согласилась выплатить $4 млн для урегулирования обвинений в том, что она вводила клиентов в заблуждение с помощью обманчивых цен на своём сайте. Так завершился коллективный иск, поданный впервые в октябре 2021 года. В нём говорилось, что сайт HP демонстрировал завышенные исходные цены на компьютеры и аксессуары, создавая иллюзию значительных скидок, которые, по словам истцов, на самом деле редко существовали.

В иске HP обвиняли в использовании цен с перечёркиванием — когда рядом с более низкой ценой указывалась более высокая, зачёркнутая. Это создаёт впечатление, будто покупатель получает специальное предложение. Однако в жалобе утверждалось, что эти исходные цены часто не были недавними ценами на соответствующие товары.

Например, в одном случае указывалось, что моноблок HP рекламировался со скидкой с $999,99 до $899,99, хотя более высокая цена использовалась редко или вообще не использовалась в течение нескольких месяцев до распродажи.

Истцы утверждали, что такие приёмы заставляли потребителей платить больше, чем они заплатили бы в ином случае, полагая, что они получают выгоду от предложений с ограниченным сроком действия и низким уровнем остатков. На самом же деле более низкая цена была обычной.

Согласно условиям урегулирования, HP создаст фонд в размере $4 млн для компенсации пострадавшим клиентам, покрытия административных расходов, оплаты гонораров юристов и предоставления вознаграждений ведущим истцам.

На компенсацию могут претендовать покупатели настольных ПК, ноутбуков, мышей или клавиатур HP со скидкой, приобретённых напрямую на сайте HP в период с 5 июня 2021 года по 28 октября 2024 года — при условии, что товар находился на распродаже более 75% времени, в течение которого он предлагался.

Размер компенсации составит от $10 до $100 за товар, в зависимости от купленного устройства. Модели более высокого класса, такие как ноутбуки HP Spectre и Envy, дают право на более крупные выплаты. Окончательная сумма, полученная каждым заявителем, может быть скорректирована в зависимости от количества поданных действительных заявок.

Урегулирование не требует от HP признания какой-либо вины. Компания в своём заявлении отвергла обвинения, но согласилась на урегулирование, чтобы избежать расходов и неопределённости, связанных с продолжающимся судебным разбирательством. Окончательное слушание по утверждению соглашения назначено на 21 августа. Участники коллективного иска должны подать заявки до 9 июня, чтобы иметь право на компенсацию.

Дело HP подчёркивает более широкую проблему в индустрии электронной коммерции, где вводящие в заблуждение референсные цены вызывают всё большее внимание. Похожие иски были поданы против других крупных ритейлеров, включая Amazon, которую обвиняют в рекламе фиктивных ограниченных по времени скидок на продукты Fire TV, основанных на завышенных ценах, не отражающих недавние продажи.

В Австралии компания Dell была оштрафована на 10 млн австралийских долларов (около $6,5 млн) после того, как суд установил, что она завышала скидки на мониторы, продаваемые в комплекте, иногда взимая с клиентов больше, чем если бы товары покупались отдельно.

Хотя урегулирование на сумму $4 млн — скромная сумма для компании масштаба HP (в последнем фискальном квартале она отчиталась о чистой выручке в $13,5 млрд), дело отражает растущее недовольство потребителей ложными онлайн-распродажами и сигнализирует о готовности судов и регуляторов всё чаще привлекать технологические компании к ответственности за вводящую в заблуждение рекламу.