Министерство вооруженных сил подтвердила выбор компании Hewlett Packard для разработки своего будущего суперкомпьютера с GPU от Nvidia, поддерживающего искусственный интеллект.

В середине октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню осудил «маневры» лобби вокруг объявления о тендере проекта ASGARD, касающегося суперкомпьютера с ИИ для нужд армии. В тендере участвовали компания Atos и альянс, сформированный Hewlett Packard и Orange.

Фото: Naval Group

Лекорню сообщил, что связался с Главным управлением вооруженных сил для детального изучения процедуры заключения контракта. Генеральный делегат по вооружениям Эммануэль Чива пояснил, что рассматриваемая процедура «все еще находится на стадии анализа предложений». 24 октября Министерство вооруженных сил подтвердило выбор Hewlett Packard/Orange для своего проекта ASGARD.

Этот суперкомпьютер, который планируется сделать самым эффективным в Европе, «не будет подключен к интернету, а его обслуживанием будут заниматься французские граждане, уполномоченные сохранять национальную военную тайну». Пока неизвестно, как компьютеру будут переданы данные, которые ему придется обрабатывать.

Эксперты Главного управления вооружений и Объединенного управления инфраструктурных сетей и информационных систем примут все необходимые меры предосторожности, направленные на предотвращение любой компрометации такой системы.

Кроме того, этот суперкомпьютер будет работать с графическими процессорами (GPU), которые, по сравнению с «традиционными» процессорами, имеют множество специализированных «ядер» меньшего размера, что позволяет им выполнять несколько задач обработки одновременно. Основным производителем GPU является американская компания Nvidia.

С учетом скорости инноваций, а также развитием ИИ срок службы компьютера относительно невелик (два-три года), что дает Atos некоторое время для разработки конкурентного предложения для еще одного возможного тендера.

Кроме того, «для своих среднесрочных и долгосрочных нужд» Министерство вооруженных сил запустит план по дальнейшей разработке суперкомпьютеров, специализирующихся на оборонном ИИ.

«Это партнерство может принять несколько конкретных форм, таких как исследования и разработки будущих компьютерных архитектур, создание совместной исследовательской компании или поддержка инноваций», — уточняет Министерство вооруженных сил.

Заказанный у Hewlett Packard/Orange компьютер планируется эксплуатировать с 2025 года. Планируется ускорить разработку ПО или улучшить новые приложения, такие как приложение под названием «Genial», которое должно быть своего рода ChatGPT для «всех подразделений Министерства вооруженных сил».