Сборку вычислительного комплекса осуществила компания Hewlett Packard Enterprise по заказу Национальной администрации по ядерной безопасности США в рамках программы Coral-2 Министерства энергетики.

В Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, расположенной в Калифорнии, введен в эксплуатацию вычислительный комплекс «Эль-Капитан» (El Capitan) – суперкомпьютер стоимостью 600 миллионов долларов, призванный укрепить обороноспособность страны.

Эта колоссальная вычислительная машина официально признана самым быстродействующим суперкомпьютером в мире, продемонстрировав впечатляющий результат в 1742 петафлопса в ходе испытаний по методике High-Performance Linkpack. «Эль-Капитан» на целых 400 петафлопс превосходит своего ближайшего конкурента, запущенного в 2022 году, что является внушительным прорывом в мире высоких технологий. Более того, пиковая производительность системы превышает 2700 петафлопс, открывая широчайшие перспективы для дальнейшего наращивания вычислительных мощностей. Уже сейчас этот технологический гигант активно используется в передовых исследованиях, в частности, в области ядерного оружия и физики экстремальных энергетических плотностей.

Строительство этого высокотехнологичного комплекса стоимостью 600 миллионов долларов велось в стенах Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, начиная с мая 2023 года. Официальный запуск «Эль-Капитана» состоялся в ноябре 2024 года, однако, подлинный масштаб его возможностей стал известен относительно недавно, что и позволило ему триумфально возглавить мировой рейтинг суперкомпьютеров. Таким образом, «Эль-Капитан» вошел в элитный клуб экзафлопсных машин, став третьим представителем, достигшим этого рубежа после Aurora и Frontier. При этом, новый лидер значительно превосходит своих предшественников по показателю средней производительности, устанавливая новые стандарты в отрасли.





Следует отметить, что запуск самых современных видеоигр на «Эль-Капитане» вряд ли является его основной задачей, но графическая подсистема этого вычислительного монстра поражает воображение. В основе его аппаратной архитектуры лежат 44 544 гибридных процессора AMD MI300A, представляющих собой симбиоз высокопроизводительных CPU AMD Epyc Genoa и мощных графических ядер CDNA3. Каждый процессорный модуль оснащен 128 гигабайтами высокоскоростной памяти HBM (High-Bandwidth Memory) – дорогостоящим типом оперативной памяти, отличающимся повышенной пропускной способностью. Технология HBM в свое время применялась в ряде флагманских видеокарт прошлых лет, таких как AMD Fury X, однако, из-за экономической нецелесообразности, была вытеснена более доступными и быстрыми стандартами GDDR6, GDDR6X и новейшей GDDR7.

Разработчиком этого суперкомпьютера выступила компания Hewlett Packard Enterprise (не имеющая прямого отношения к бренду HP) по заказу Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) в рамках программы Coral-2 Министерства энергетики США. Главная цель программы – замена устаревающего суперкомпьютера Sierra. Несмотря на то, что Sierra до сих пор сохраняет позиции в рейтингах, по вычислительной мощи он несопоставим с «Эль-Капитаном». Новый комплекс превосходит своего предшественника по средней скорости обработки данных почти в 15 раз.

Согласно информации, предоставленной LLNL, ключевой задачей новой системы станет укрепление безопасности и надежности ядерного арсенала США. Хотя прямое заявление об этом отсутствует, представители LLNL намекнули, что возможности суперкомпьютера будут востребованы «в условиях отказа от проведения подземных ядерных испытаний». Подчеркивается его исключительная роль в разработке передовых образцов ядерного оружия и решении «других критически важных задач в сфере национальной безопасности». Впрочем, сфера применения «Эль-Капитана» не ограничивается военными целями. Он также будет задействован в научных исследованиях, включая изучение физики экстремальных энергетических плотностей и разработку инновационных материалов с заданными свойствами.