HP Print AI представляет собой программное обеспечение, предназначенное для оптимизации результатов печати, помощи пользователям и упрощения создания творческих проектов.

В наши дни все устройства должны быть оснащены искусственным интеллектом. Компания Hewlett Packard (HP) представила новое программное обеспечение под названием HP Print AI, которое будет использоваться в устройствах и призвано способствовать повышению производительности печати. Ряд функций призван способствовать улучшению результатов печати. В том числе появится функция «Идеальный вывод», которая предназначена для визуального совершенства печати.







Ранее был обзор перед печатью на принтере HP. Фото: HP

Благодаря новому программному обеспечению страницы должны быть представлены более четко и удобно для пользователя. Фото: HP

По словам производителя, ИИ сканирует контент и переформатирует его, чтобы сделать пригодным для печати. Это решение можно использовать, например, для удаления рекламы при печати страниц напрямую с сайтов и оптимизации макетов.Новое программное обеспечение также предназначено для предоставления персонализированной поддержки, помогая правильно настроить каждый принтер и принимая во внимание потребности пользователей. Используя простые команды, можно быстро редактировать фотографии перед печатью или превращать их в творческие проекты.

Для бизнес-клиентов Hewlett Packard хочет предложить еще одну программу под названием HP Scan AI Enhanced, которая работает в облаке. Программа предназначена для автоматического сканирования документов и извлечения из них важной информации. Это сделано для экономии времени и денег пользователей.

Новые функции программного обеспечения теперь доступны избранным клиентам в бета-версии. Планируется, что эти функции будут доступны по всему миру и в больших масштабах в 2025 году.





