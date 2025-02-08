Проблемы с безопасностью автомобилей Toyota стали причиной очередных отзывов

Автопроизводитель Toyota объявил два отдельных отзыва, оба из которых затрагивают важные функции безопасности автомобилей. Первый затрагивает 41000 моделей Camry, Lexus RX и Lexus NX. Он связан с возможным повреждением центрального заднего ремня безопасности во время установки. Второй касается 106000 полноприводных пикапов Toyota Tacoma из-за опасений, что скопление грязи и мусора может повредить задние тормозные магистрали. Оба отзыва представляют серьёзные проблемы безопасности, хотя Toyota не уточнила, были ли с ними связаны какие-либо аварии или травмы.

Toyota Camry, Lexus RX и NX 2024–2025 годов отзывают из-за ремня безопасности в связи с центральным задним удерживающим устройством. Toyota сообщает, что лента ремня могла быть повреждена во время производства, что может привести к недостаточной защите при аварии. Автопроизводитель выявил проблему и планирует полностью проинформировать всех затронутых владельцев к апрелю 2025 года. Дилеры Toyota и Lexus проведут отзыв бесплатно, проверив ленту ремня безопасности и заменив удерживающее устройство при необходимости.

Toyota Camry остаётся самым продаваемым автомобилем в Америке (занимая восьмое место, если учитывать пикапы, внедорожники и кроссоверы). В 2024 году автопроизводитель реализовал более 300000 новых Camry, что делает его вторым по популярности названием в модельном ряду Toyota после RAV4. Lexus NX и RX также входят в число самых популярных автомобилей в своих сегментах, значительно опережая BMW X3, Mercedes-Benz GLE и Acura RDX.

Toyota также доминирует в сегменте среднеразмерных пикапов с моделью Tacoma, но и этот популярный грузовик не застрахован от отзыва. Toyota обнаружила, что у некоторых полноприводных версий Tacoma 2024 и 2025 годов могут возникнуть проблемы с износом тормозных магистралей при скоплении грязи или мусора внутри колёс. Эта проблема проявляется только на грузовиках с 17-дюймовыми колёсами. Как и в случае с другим отзывом, Toyota уведомит затронутых владельцев к апрелю и проведёт отзыв бесплатно в своих дилерских центрах.

Модели Tacoma Limited, TRD Sport, TRD Pro и Trailhunter не подпадают под отзыв, так как у них 18-дюймовые колёса, как и у заднеприводной версии PreRunner. Варианты TRD Off-Road, SR и SR5 стандартно оснащены 17-дюймовыми колёсами, но Toyota уточняет, что проблема возникает только на грузовиках с 16-дюймовыми тормозами, поэтому неясно, какие именно комплектации затронуты. Не упрощает понимание вопроса тот факт, что, согласно спецификациям Toyota для Tacoma, ни одна модель не оснащена 16-дюймовыми тормозами — TRD Off-Road получает 13,4-дюймовые передние тормозные диски вместо стандартных 12,6-дюймовых, но все комплектации имеют 12,8-дюймовые задние тормоза.