Kia рассказала о хэтчбеке на автосалоне в Нью-Йорке

На автосалоне в Нью-Йорке в прошлом году Kia представила седан K4, а также мельком показала будущую хэтчбек-версию. Kia тогда не говорила, появится ли она в Америке, но вскоре подтвердила это. Теперь, на автосалоне в Нью-Йорке в этом году, сообщили основные сведения о хэтчбеке. Он предложит всё то же, что и седан, только в новом кузове.

Kia не просто удлинила крышу седана, чтобы создать K4 Hatchback. Также была значительно уменьшена общая длина автомобиля — на целых 28 см (или 27 см у версии GT-Line) по сравнению с седаном. Однако благодаря высокой крыше и кузову хэтчбек эта версия предлагает 628 литров пространства позади задних сидений. Это серьёзное увеличение по сравнению с 413 литрами в багажнике седана. При сложенных задних сиденьях объём багажного отделения увеличивается до 1678 литров. Kia также отмечает, что пространство для ног сзади осталось таким же, как в седане, а над головой стало на 2,5 см больше — снова благодаря изменённой линии крыши.

Будут доступны два варианта силовых установок, как и у седана. Базовый двигатель — атмосферный 2,0-литровый четырёхцилиндровый, выдающий 147 л.с. и 179 Н·м крутящего момента. Он работает в паре с вариатором и приводит в движение передние колёса. Версия GT-Line Turbo получает турбированный 1,6-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 190 л.с. с крутящим моментом 264 Н·м. Этот мотор соединён с восьмиступенчатым автоматом и также приводит передние колёса. Различается подвеска — версии GT-Line получают более спортивную настройку и многорычажную независимую подвеску сзади. У версии Turbo спереди установлены увеличенные 406‑миллиметровые тормоза.

Kia пока не раскрыла всю линейку комплектаций, но она, вероятно, будет соответствовать седану, включая более простые версии и спортивные GT-Line. GT-Line изображена на фото в эксклюзивном жёлтом цвете Sparkling Yellow. Также видны глянцевые чёрные элементы отделки и 18-дюймовые колёса. Стандартные модели получат 17-дюймовые литые диски. Самой эффектной станет версия GT-Line Turbo — с дополнительными светодиодными проекционными фарами, противотуманками и люком на крыше.

Все K4 будут оснащаться двумя дисплеями: для приборной панели и мультимедиа. Беспроводные CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка входят в базовую комплектацию. Среди стандартных систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о слепых зонах и предупреждение о перекрёстном движении сзади. В числе опций — подогрев и вентиляция сидений, возможность использовать телефон как ключ, точка доступа Wi‑Fi и потоковая передача данных, аудиосистема Harman Kardon и люк на крыше. Дополнительные системы безопасности включают предотвращение столкновений в слепой зоне, помощь при движении по шоссе, круговой обзор и парктроники.

Цены пока не объявлены, но они, скорее всего, будут на уровне седана или немного выше. Цена седана начинается с $21990 без учёта $1175 за доставку. Хэтчбек поступит в продажу ближе к концу года, и тогда же мы, скорее всего, узнаем больше о ценах и комплектациях.