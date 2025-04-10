Kia готова показать три автоновинки в Нью-Йорке

На следующей неделе состоится Нью-Йоркский автосалон. Похоже, Kia готовит одну из самых интересных экспозиций на этом мероприятии. Компания опубликовала тизер, на котором может быть изображён седан EV4. Однако это не единственный автомобиль, который появится на стенде. Kia обещает три премьеры. Она дала несколько подсказок о том, какими будут эти модели, заявив, что они включают в себя всё — «от седана до внедорожника и нечто промежуточное», и что они «относятся к разным линейкам моделей».

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Одну из премьер довольно легко угадать. Из изображения понятно, что одной из новинок станет североамериканский дебют седана Kia EV4. Хотя это и не полностью новая модель, она представляет интерес, так как Kia, вероятно, наконец поделится подробностями о силовой установке этого компактного электрокара. Возможно, появится и информация о цене. По слухам, EV4 может получить спортивные особенности, такие как имитация переключения передач, как у Hyundai Ioniq 5 N и обновлённого Kia EV6 GT. Также хочется надеяться, что Kia подтвердит выход версии EV4 в кузове хэтчбек.

Остаются ещё два автомобиля: внедорожник и нечто между седаном и внедорожником. Kia далее описывает «нечто промежуточное» как автомобиль, который «предлагает спортивный и универсальный подход в сегменте компактных автомобилей». Это похоже на хэтчбек, и компания до сих пор не представила полноценной модели K4 в кузове хэтчбек, анонсированную в прошлом году. Кроме того, поскольку Kia заявила, что одна из трёх премьер получит атмосферный двигатель, хэтчбек K4 подходит идеально. Но это также вызывает опасения, что Kia не предложит хотя бы турбированный 1,6-литровый четырёхцилиндровый двигатель от K4 GT-Line Turbo.

Остаётся последний автомобиль, который, по методу исключения, должен быть электрическим внедорожником. Есть два возможных варианта: EV3 и EV5. Оба — электровнедорожники, только первый ближе по размеру к Niro, а второй — скорее к Sportage. Kia ранее заявляла, что не планирует продавать EV5 в США. EV3, с другой стороны, уже подтверждён для американского рынка. По сообщениям, Kia собиралась производить его в Мексике, которая в данный момент облагается пошлинами со стороны администрации Трампа. Так что выбор остаётся открытым, но, скорее всего, это будет EV3.