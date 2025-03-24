В Америке наблюдается наибольший за 40 лет спад в угоне автомобилей

После нескольких лет странной тенденции, когда молодёжь крала автомобили Hyundai и Kia (включая популярную Elantra, благодаря уязвимости в системе безопасности, что привело к резкому росту краж автомобилей корейского автопроизводителя во время пандемии COVID-19), похоже, что тенденция к росту автоугонов в США начала снижаться. К сожалению, это не относится к Hyundai и Kia, которые по-прежнему возглавляют список самых угоняемых автомобилей в Америке.





Количество краж автомобилей в США в 2024 году снизилось на 17%, что стало наибольшим снижением за последние 40 лет. В прошлом году было украдено 850708 автомобилей. Национальное бюро страховых преступлений теперь утверждает, что количество краж вернулось к уровням до пандемии. Однако Hyundai и Kia по-прежнему страдают больше других.

Согласно данным, Hyundai Elantra стала лидером по числу краж — более 31700 угнанных автомобилей. За ней следует Hyundai Sonata с 26720 украденными автомобилями. Kia Optima занимает пятое место с более чем 17940 украденными автомобилями.

Эти числа значительно ниже пиковых показателей вирусной волны краж, которую пережили компании. Затронутые автомобили Hyundai и Kia можно легко обслужить и починить, чтобы устранить риск безопасности. Несмотря на скандал с кражами, продажи Hyundai и Kia почти не пострадали. Kia устанавливала рекорды по продажам в 2024 году и, как ожидается, продолжит это делать в 2025 году.

Несмотря на то, что они не являются лидерами сегмента, Silverado и Accord угоняются больше, чем их конкуренты, такие как Ford F-150 и Toyota Camry. Воры явно не стремятся украсть самые продаваемые модели, как можно было бы ожидать, чтобы «слиться с толпой» или просто потому, что они более доступны.

Среди мест в США, где было зафиксировано наибольшее количество краж, на первом месте оказался Вашингтон, округ Колумбия, где количество краж выросло по сравнению с предыдущим годом. За ним следуют Калифорния, Нью-Мексико, Колорадо и Невада, превращая юго-запад в настоящий Дикий Запад. Штат Мэн оказался единственным, где было зафиксировано увеличение краж на 2% по сравнению с прошлым годом.

Хорошая новость заключается в том, что пострадали только автомобили 2011-2021 годов выпуска, использующие стальной ключ для «поворачивания для запуска», а также аналогичные автомобили Hyundai с 2018 по 2022 год. Более современные модели не затронуты.