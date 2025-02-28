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Kia продемонстрировала субкомпактный электрический кроссовер Concept EV2
Kia работает над очень небольшими электромобилями

Автопроизводитель Kia, помимо электромобилей EV4, в четверг показал Concept EV2. Как видно из названия, эта модель меньше, чем EV3. Это новый субкомпактный электрический кроссовер, который демонстрирует, на что способна Kia в меньшем формате, а также предлагает взгляд на более продвинутые и гибкие возможности салона. Есть элементы дизайна интерьера, которые хотелось бы увидеть в серийных моделях, чтобы сделать автомобили ещё более удобными для пользователей. Генеральный директор Kia также рассказал о новой, ещё меньшей модели, которая скоро появится на дорогах.

Kia заявила, что интерьер Concept EV2 посвящён устойчивости и универсальности. Первый аспект достигается за счёт использования новых экологически чистых материалов, хотя Kia не углублялась в эту часть.

Акцент сделан на универсальности, начиная с нового складывающегося второго ряда сидений. Конструкция работает как заднее сиденье большинства пикапов с двойной кабиной, где нижняя подушка складывается вверх и становится заподлицо со спинкой сиденья. Как и в тех грузовиках, это позволяет хранить крупные предметы на полу, а не на сиденьях. В сочетании с ультратонкими передними и задними сиденьями EV2 это обеспечивает немалое грузовое пространство.

Также можно сдвинуть передние сиденья очень далеко назад, почти до касания спинки заднего сиденья. Это нужно не для увеличения грузового пространства, а чтобы можно было вытянуться при зарядке. Kia утверждает, что переднее пространство становится достаточно большим, чтобы сидеть на полу и есть. Это выглядит как идеальная машина для людей ростом 2,1 м.

Центральная стойка отсутствует, а задние двери имеют обратные петли. Это делает салон открытым при погрузке или пикнике. Чтобы помочь хранить багаж, в концепте предусмотрены выдвижные перегородки и ремни для фиксации.

Kia добавила элемент развлечения с новой системой сообщений. Concept EV2 позволяет водителям отображать текстовые сообщения на окнах автомобиля, как на стенде Continental на выставке CES в этом году. Треугольные динамики в дверях съёмные, так что их можно взять с собой для прослушивания музыки вне машины.

Это самый маленький концепт электромобиля Kia на сегодняшний день, но он получит крупные функции электромобилей компании. Обещаны обновления по воздуху, а также Vehicle-to-Load, что позволяет использовать автомобиль для питания электроинструментов и бытовой техники.

Дизайн экстерьера соответствует другим электромобилям Kia. Скруглённые углы, тонкие светодиодные фары и крошечная не-решётка радиатора, которая сразу ассоциируется с Kia. Kia не подтвердила запуск в производство, но генеральный директор Хо-Сун Сон сказал, что «этот концепт демонстрирует будущее видение Kia». Ожидается, что что-то подобное появится в продаже к концу десятилетия.

Хотя сейчас это самый маленький электромобиль Kia, бренд планирует ещё меньшую модель. Генеральный директор сообщил AutoExpress, что готовится электромобиль городского класса EV1. Концепт может быть представлен уже через 12 месяцев.

«Нам нужна модель меньшего размера или с более низкой ценой. Внутри компании мы изучаем, каким будет наш стартовый электромобиль, помимо EV2. Возможно, на следующем EV Day мы покажем вам, что запланировали», — сказал Хо-Сун. Ожидается, что и EV1, и EV2 будут использовать новую 400-вольтовую платформу E-GMP, представленную вместе с EV4. Маленькие батареи и маленькие автомобили, вероятно, означают запас хода на уровне или ниже 320 км. Что касается цены, Хо-Сун сказал, что Kia надеется уложиться в $30000.

#автомобили #электромобили #kia
Источник: carbuzz.com
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