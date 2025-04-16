Mercedes-Benz G-Class Edition Stronger Than The 1980s сделали больше похожим на автомобили прошлого

Mercedes-Benz G-Class сегодня известен как роскошный автомобиль. Так было не всегда: изначально это был автомобиль для военных нужд. Затем он стал настоящим утилитарным внедорожником, в духе старого Land Rover Defender. Чтобы отдать дань уважения тем оригинальным G-Class, Mercedes создал ограниченную серию с длинным и труднопроизносимым названием: Mercedes-Benz G-Class Edition Stronger Than The 1980s.

Mercedes не стал вносить серьёзные изменения в G-Class, а именно в G 550 с рядным шестицилиндровым двигателем, чтобы создать этот ретро-внедорожник. Большинство изменений касаются внешнего вида. Он доступен в трёх цветах, которые обычно не предлагаются для G-Class: Agave, Cream и Colorado Beige. Эти простые глянцевые земляные тона напоминают те, что предлагались для внедорожников несколько десятилетий назад. Вся передняя часть, расширители крыльев и задний бампер выполнены в матовом чёрном цвете. Пакет Professional предлагает многие из этих деталей в подобном исполнении, но он не включает окантовку фар и решётки радиатора, как у специальной версии.

Более уникальные дополнения включают янтарные поворотники и крышку заднего колеса. Вместо жёсткой крышки Mercedes добавил простую виниловую накладку с напечатанным логотипом в виде трёхконечной звезды. В правом нижнем углу задней двери находится значок с ретро-дизайном, на котором написано Mercedes-Benz на серебристом фоне. Mercedes также включает эксклюзивные 18-дюймовые колеса с пятиспицевым разделением и вседорожными шинами, взятыми из пакета Professional. Экстерьер завершён резиновыми грязезащитными щитками, а версии Agave также имеют багажник на крыше и заднюю лестницу.

История похожа и внутри G-Class Stronger Than The 1980s. Большая часть интерьера осталась неизменной, за исключением сидений. Теперь они обтянуты тканью с клетчатым рисунком цвета Dove Grey, похожей на ткани прошлых внедорожников Mercedes. Название специальной серии также нанесено на ручку на панели приборов, а на центральной консоли размещена нумерованная табличка. На дверных стойках значок Schöckl Proved был переработан так, чтобы выглядеть как созданный примерно 40 лет назад.

Несмотря на то, что это одна из самых интересных моделей G-Class за последние годы, Mercedes выпустит очень ограниченную серию этих автомобилей. Всего будет выпущено 460 экземпляров. Поскольку все они основаны на G 550, они оснащены турбированным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с электрическим наддувом. Он развивает 443 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Ещё у автомобиля полный привод и полный комплект блокировок дифференциалов. Mercedes не сообщил цену, но она, вероятно, будет выше базовой цены G 550 в $148250.