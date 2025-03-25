Электрический Mercedes-Benz GLC засняли на тестах в Швеции

Уже не первый день появляются шпионские снимки второго поколения электрического Mercedes-Benz GLC. Его выпуск занимает гораздо больше времени, чем обычно для новой модели, из-за задержек в распространении электромобилей, а также потому, что Mercedes-Benz сделал огромные изменения в середине процесса разработки. Модель собирались снова назвать EQC, и она должна была получить уникальный дизайн, который отличает модели EQ. Этот дизайн людям не очень понравился, поэтому Benz от него отказался.

Именно поэтому этот GLC EV выглядит совершенно иначе. Другие GLC EV видели на тестах с новым дизайном, но этот, похоже, является версией Mercedes-AMG GLC EV с немного более агрессивными линиями кузова. Он также выглядит гораздо ближе к производственной версии, чем другие GLC EV.

Фотографы издания CarBuzz засняли его в Швеции в конце тестового сезона на севере. Можно заметить, что снега стало меньше, а зелени чуть больше.

Сбоку автомобиль не выглядит необычным. Силуэт типичного современного внедорожника Benz, и этот прототип даже не имеет боковых обвесов. Но у него есть дверные ручки, встраиваемые в кузов, которые ждут от современных электромобилей.

На задней части этот прототип GLC выглядит длиннее, чем прошлое поколение GLC. Отчасти это, вероятно, из-за заднего бокового окна, которое полностью скрыто под камуфляжем, но пропорции задней части — особенно длинный свес сзади по сравнению с передним — выглядят не слишком грациозно.

Большой камуфлированный выступ на капоте наводит на мысль о том, что AMG что-то скрывает. Электрическая модель вряд ли нуждается в таком выступе, как это бывает у более мощных бензиновых моделей, которые иногда требуют большего пространства для двигателя. Скорее всего, это вентиляция на капоте, но для электромобиля это странно.

Новый GLC EV будет основан на платформе MB.EA от Benz. Она включает в себя 800-вольтовую электрическую систему для более быстрого заряда и большей эффективности. Ожидается, что модели будут оснащены последними моторами Benz — осевыми моторами для моделей AMG — и инверторами на основе карбида кремния. Мощность, скорее всего, будет варьироваться от 250 до 500 л.с., для моделей AMG может быть больше. Электрический запас хода может достигать 965 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что производитель представит новую линейку GLC EV в этом году, хотя продажа может начаться только в 2026 году. Benz уже представил новый CLA с решёткой радиатора в форме звезды и запасом хода почти 800 км. Ожидается, что этот GLC EV будет разделять многие из новых деталей интерьера и экстерьера и технологий CLA.