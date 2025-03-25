Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Новый внедорожник Mercedes-AMG получил самый агрессивный дизайн
Электрический Mercedes-Benz GLC засняли на тестах в Швеции

Уже не первый день появляются шпионские снимки второго поколения электрического Mercedes-Benz GLC. Его выпуск занимает гораздо больше времени, чем обычно для новой модели, из-за задержек в распространении электромобилей, а также потому, что Mercedes-Benz сделал огромные изменения в середине процесса разработки. Модель собирались снова назвать EQC, и она должна была получить уникальный дизайн, который отличает модели EQ. Этот дизайн людям не очень понравился, поэтому Benz от него отказался.

Именно поэтому этот GLC EV выглядит совершенно иначе. Другие GLC EV видели на тестах с новым дизайном, но этот, похоже, является версией Mercedes-AMG GLC EV с немного более агрессивными линиями кузова. Он также выглядит гораздо ближе к производственной версии, чем другие GLC EV.

Фотографы издания CarBuzz засняли его в Швеции в конце тестового сезона на севере. Можно заметить, что снега стало меньше, а зелени чуть больше.

Сбоку автомобиль не выглядит необычным. Силуэт типичного современного внедорожника Benz, и этот прототип даже не имеет боковых обвесов. Но у него есть дверные ручки, встраиваемые в кузов, которые ждут от современных электромобилей.

На задней части этот прототип GLC выглядит длиннее, чем прошлое поколение GLC. Отчасти это, вероятно, из-за заднего бокового окна, которое полностью скрыто под камуфляжем, но пропорции задней части — особенно длинный свес сзади по сравнению с передним — выглядят не слишком грациозно.

Большой камуфлированный выступ на капоте наводит на мысль о том, что AMG что-то скрывает. Электрическая модель вряд ли нуждается в таком выступе, как это бывает у более мощных бензиновых моделей, которые иногда требуют большего пространства для двигателя. Скорее всего, это вентиляция на капоте, но для электромобиля это странно.

Новый GLC EV будет основан на платформе MB.EA от Benz. Она включает в себя 800-вольтовую электрическую систему для более быстрого заряда и большей эффективности. Ожидается, что модели будут оснащены последними моторами Benz — осевыми моторами для моделей AMG — и инверторами на основе карбида кремния. Мощность, скорее всего, будет варьироваться от 250 до 500 л.с., для моделей AMG может быть больше. Электрический запас хода может достигать 965 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что производитель представит новую линейку GLC EV в этом году, хотя продажа может начаться только в 2026 году. Benz уже представил новый CLA с решёткой радиатора в форме звезды и запасом хода почти 800 км. Ожидается, что этот GLC EV будет разделять многие из новых деталей интерьера и экстерьера и технологий CLA.

#электромобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России появится новый промышленный гигант, который создаст 1,6 тысячи новых рабочих мест
26
Спустя 900 часов игры геймер разблокировал секретную концовку в Cyberpunk 2077
15
Новые данные о «странных металлах» ставят под сомнение 60-летнюю теорию электричества
+
Для комфортной игры в Dune Awakening рекомендуются Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3070
9
Compal представила модульный ноутбук Adapt X с возможностью апгрейда
+
Motorola готовит к выпуску две новые модели складных смартфонов Razr 60
+
В Китае массово выпускают видеокарты GeForce RTX 4090 c 48 ГБ видеопамяти
4
В сфере БП назревает дилемма совместимости из-за перехода производителей с разъемов 8-pin на 12V-2x6
15
Apple использовала жидкометаллический шарнир в складном iPhone для снижения следов сгиба на дисплее
2
Контр-адмирал ВМС Британии Перри: Ракеты Trident могут уничтожить 40 городов РФ
23
OnePlus 13T предложит Snapdragon 8 Elite и быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт
3
Каждый пятый россиянин из сочетаний горячих клавиш использует лишь «Копировать» и «Вставить»
10
Sony готовит новый смартфон Xperia среднего уровня
+
Новая прошивка Google Pixel 6-9 поколений повысила производительность графики до 62% процентов
1
Titan Army представила игровой монитор P275MS+ с Mini LED
1
Lenovo представила портативную консоль Legion Go S с двумя вариантами операционных систем
+
В России появятся еще два новых пикапа — клона Ford F-150
+
Xiaomi представила игровой смартфон Poco F7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3
+
BBC: Мэры городов Англии подписали соглашение о строительстве коммерческой космической станции
1
Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
6

Популярные статьи

Почему нет смысла покупать дорогой процессор, а бюджетного Ryzen 5 7500F хватит для любых игр
55
11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году
27
ТОП-11 проблем операционной системы Windows 11
87
Итоги гоночного уик-энда 22-23 марта
+
Игровые консоли Xbox 360 против Sony PlayStation 3 в реалиях 2025 года
2
В Израиле создали автономную систему ПВО Iron Drone для перехвата БПЛА и пообещали передать Украине
30
Почему не следует удалять спам-сообщения из электронной почты
+
Тестируем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 с дешёвой термопастой HY610
33
Почему переданные Украине истребители F-16 неконкурентны в сравнении с Су-57 ВКС России
4
Почему деревья почти не живут дольше 200 лет — хотя могут
3

Сейчас обсуждают

Андрей Тарр
03:37
А ничего что это более 9+%, от всех аккаунтов Стим. Причем чуть ли не многие известные "ААА+" проекты, недоступны? Т.е. это навскидку 3-5% продаж сразу. Теперь добавляем туда язык, ведь ещё помимо все...
Согласно исследованию, эффективность продаж в Steam за последние годы резко снизилась
Константин Васильев
03:15
Бред, АМД карты даже тех лет тащат совремегные игры, зелёные не могут так ! Сам обладаю 5700хт, в одном ПК, покупал с рук для ребенка, карта от сапфир, и всё на ура работает ! При покупке таких карт д...
11 надежных видеокарт с Авито для экономных игроков, которые не страшно покупать в 2025 году
VRoman
03:13
Движки игр могут задействовать разные части GPU по разному. Кому вычислительную мощность ядер подавай, кому ROP побольше, кто-то на кэш хорошо реагирует, а где-то ПСП нужна. А ещё драйвера затачивают ...
Radeon RX 9070 XT в среднем на 5% отстает от GeForce RTX 5070 Ti
32Влад32
03:06
Ох, не верю я хохлам.
В Госдепе США заявили, что Украина и Россия как никогда близко к полному прекращению огня
Yвесёделерчuk
02:44
санкции же введут
В Израиле создали автономную систему ПВО Iron Drone для перехвата БПЛА и пообещали передать Украине
Yвесёделерчuk
02:40
правила бойцовского клуба
В Израиле создали автономную систему ПВО Iron Drone для перехвата БПЛА и пообещали передать Украине
Yвесёделерчuk
02:31
Наночубайс же сделал с 300 до 65 нанометров за не дорого (не в ущерб экономике). А после сбежал по какой-то причине. А "пздц" из-за требования непроизносимого с частного бизнеса.
Глава AMD посетила Китай, где порекомендовала местным разработчикам фирменные ускорители вычислений для ИИ
Yвесёделерчuk
02:25
Постоянно отвисающие устройства AMD своим не нужны.
Глава AMD посетила Китай, где порекомендовала местным разработчикам фирменные ускорители вычислений для ИИ
Yвесёделерчuk
02:08
Медленный, дорогой, не наземный интернет, но. Министр _обороны_ занят подключением интернета к гос. структурам Италии? Собрались со спутниковым инетрнетом куда-либо, а по факту гоняют мем твитов владе...
Политические факторы застопорили переговоры Италии с провайдером спутниковой связи Starlink
talex
02:01
такая же фигня осенью случилась, восстанавливаться наотрез отказалось, ну и пользуясь случаем собрал новый комп и накатил уже с нуля 11, на втором компе с 11 был глюк, рабочий комп обновил с 10 на 11,...
ТОП-11 проблем операционной системы Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем