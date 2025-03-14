Mercedes-Benz CLA в виде гибрида выйдет после электромобилей

После полутора лет существования концепта, снимков прототипов, многочисленных тизеров и утечек информации новый Mercedes-Benz CLA-Class был представлен официально. Пока Mercedes показывает только электрическую версию, а гибридные появятся позже. Финальный продукт сохраняет обтекаемую форму концепта, что помогает достичь впечатляющего запаса хода. В сочетании с хорошей мощностью и множеством технологий у Mercedes может оказаться настоящий хит продаж.

Основные элементы дизайна CLA остались верны концепту. У него изящная, изогнутая форма и плавные, закруглённые углы. Спереди и сзади расположены полноразмерные световые панели, а ещё он сохранил множество трёхлучевых звёзд. По одной звезде есть в каждом углу фар и задних фонарей, а на решётке радиатора их целых 142, причём они подсвечиваются. Отличия заключаются в меньшей решётке и отсутствии хромированной отделки на колёсных арках. Но самое впечатляющее — это аэродинамика.

CLA имеет коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,21. Это достигнуто не только благодаря форме кузова, но и тщательно сглаженному днищу. Также стоит отметить, что CLA стал больше. Он длиннее предыдущей модели на 6,1 см, а колёсная база выросла на 4,06 см.

Интерьер довольно близок к концептуальному CLA 2023 года. У него простая, плоская, вертикальная передняя панель с круглыми вентиляционными отверстиями. За тёмной панелью скрываются экраны. Хотя они не входят в стандартную комплектацию, Mercedes явно проектировал салон с учётом Superscreen. В его состав входят 10,25-дюймовая приборная панель, 14-дюймовый экран мультимедиа и 14-дюймовый экран пассажира. Также Mercedes предложит разнообразные варианты отделки, включая алюминий, дерево и материал из бумаги и конопли.

За счёт увеличенной длины Mercedes обещает дополнительный сантиметр пространства для ног передних пассажиров. Стандартная стеклянная крыша помогает с запасом по высоте: спереди прибавляется 1,52 см, а сзади — 2,8 см. При этом багажник стал меньше. Теперь его объём составляет 405 л против прежних 459 л. В некоторой степени это компенсируется наличием 70,8-литрового переднего багажника.

Будут предложены две версии электрического CLA, каждая с длинным названием. Базовая модель официально называется CLA 250+ с EQ Technology. К CLA 350 добавляется тот же суффикс. Базовая версия оснащена единственным задним электромотором мощностью 268 л.с. и крутящим моментом 335 Нм. Как ранее сообщалось, мотор работает в паре с двухступенчатой коробкой передач. Первая передача с передаточным числом 11:1 предназначена для разгона, затем коробка переключается на вторую с передаточным числом 5:1 для повышения эффективности и достижения максимальной скорости 209 км/ч. Этот мотор также разгоняет CLA 250+ до 100 км/ч за 6,6 секунды.

CLA 350 получает второй мотор. Он развивает 107 л.с., доводя общую мощность до 349 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Здесь нет двухступенчатой трансмиссии — дополнительный мотор включается только при необходимости, например, когда водитель нажимает на газ или задние колёса теряют сцепление. В остальное время он отключается для повышения эффективности. Этот мотор немного увеличивает вес, доводя массу CLA 350 до 2135 кг. Однако дополнительная мощность позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость та же.

Обе версии CLA используют один и тот же аккумулятор на 85 кВт•ч. Это литий-ионная батарея с никель-марганцево-кобальтовым составом и 800-вольтовой архитектурой. Mercedes утверждает, что плотность энергии улучшена на 20% благодаря добавлению оксида кремния в графит анодов батареи. Также в компании заявляют, что в аккумуляторе стало меньше кобальта, а углеродный след производства батареи сокращён на 30%.

Высоковольтная архитектура позволяет заряжаться на мощности до 320 кВт. Запас хода, благодаря аэродинамическим улучшениям, увеличенной плотности энергии и другим мерам эффективности, таким как стандартный тепловой насос, вырос. CLA 250 может проехать 792 км, а CLA 350 — 770 км по циклу WLTP.

На всех экранах работает последняя версия MBUX с операционной системой MB.OS. Mercedes подчёркивает интеграцию ИИ-инструментов от Google и ChatGPT, которые помогут понимать сложные запросы и искать ответы в интернете. Компания даже заявляет, что система сможет определять настроение водителя: зелёный цвет — позитив, оранжевый — негатив. Правда, насколько сильно изменится её поведение в зависимости от настроения, пока не уточняется.

Mercedes также внедрила обновлённую систему навигации. Она может выделять объекты и локации на карте и в режиме дополнённой реальности. Также она рассчитывает маршруты с учётом заряда, предлагая оптимальные точки зарядки.

Развлечения — ещё одно сильное место CLA. Он поддерживает Disney+ и Sony RIDEVU, которые можно смотреть на экране пассажира в любое время, а на центральном — только в стоящем автомобиле. Также CLA поддерживает Boosteroid и игровые контроллеры, так что можно не только смотреть контент, но и играть.





CLA поступит в продажу в этом году. Сначала появятся только электрические версии. Гибридные модели выйдут позже. Цены пока не объявлены.