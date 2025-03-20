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Самую доступную модель Mercedes A-Class перестанут выпускать
Нового поколения автомобилей Mercedes-Benz A-Class не будет

Скоро Mercedes-Benz A-Class будет снят с производства, а на смену ему придут новые кроссоверы и внедорожники. A-Class представляет собой компактный роскошный седан. В США его сняли с продаж после модельного года 2022. Основанный на одноимённом хэтчбеке, он предлагал двигатели с хорошей управляемостью и множество роскошных элементов, которыми славится Mercedes. Этого оказалось недостаточно, чтобы завоевать популярность у американских водителей. Сейчас самой доступной моделью в США остаётся C-Class, который стоит чуть меньше $50000.

В других странах у A-Class дела шли лучше — там его всё ещё продавали и в кузове седан, и в кузове хэтчбек. Но, по данным Carscoops, Mercedes планирует убрать модель повсюду, когда это поколение завершит свой цикл. Это значит, что и самый мощный хот-хэтч в мире — A45 — тоже отправится на покой.

Технический директор Маркус Шефер подтвердил во время презентации нового CLA, что у A-Class не будет нового поколения. Это часть стратегии бренда по упрощению модельного ряда и созданию оптимального набора моделей для клиентов. Компактный сегмент сократят с семи моделей до четырёх, чтобы достичь этой цели. В него войдёт новый CLA в кузовах седан и шутинг-брейк, а также новые поколения внедорожников GLA и GLB. Кроме того, появится компактная версия G-Class для любителей бездорожья, и это будет уникальная модель.

По информации Quattroruote, Шефер подтвердил, что компактный G будет построен на совершенно новой платформе: «Компактный G не будет создан на базе MMA, потому что, использовав эту новую платформу, мы не смогли бы обеспечить ему внедорожные качества, которые обязательны для G-Class».

Помимо A-Class из линейки исчезнет и минивэн B-Class. Электрические EQA и EQB, скорее всего, снимать с производства не будут — их просто интегрируют в модели GLA и GLB. От обозначения EQ откажутся, а дизайн станет более унифицированным, без отдельного стиля для электромобилей.

A-Class продержался четыре поколения, впервые дебютировав в 1997 году, а новые поколения выходили в 2004, 2012 и 2018 годах. Изначально у него был высокий кузов с пропорциями, больше напоминающими минивэн. В третьем поколении он стал больше похож на хэтчбек с увеличенными габаритами, какими его знают сейчас.

Хотя в США и Канаде его сняли с продаж после модельного года 2022, в других регионах, включая Европу, он всё ещё продаётся. Там он даже получил рестайлинг в середине жизненного цикла, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать окончательной расправы. Общество хочет внедорожники, и немецкий производитель готов их предоставить.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
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