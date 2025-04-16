Android будет шифровать данные надёжнее спустя трое суток бездействия устройства

С выходом обновления Google Play Services версии 25.14 в Android появилась новая функция безопасности: смартфоны, находящиеся в заблокированном состоянии три дня подряд, будут автоматически перезагружаться.

Эта функция распространяется на все Android-устройства. Она значительно усложнит доступ к данным на устройстве, если оно будет оставлено без присмотра более чем на 72 часа.

После перезагрузки устройство переходит в режим BFU («до первой разблокировки»), в котором данные шифруются более надёжно. Биометрическая разблокировка в этом состоянии отключается — для доступа ко всем функциям необходимо ввести пин-код устройства.

Функция распространяется на устройства через обновление Google Play Services. Ждать обновления прошивок от производителей не потребуется. Чтобы проверить, появилась ли она на вашем устройстве, убедитесь, что установлена версия 25.14.

Эта функция напоминает Inactivity Reboot, которую Apple добавила в iOS 18.1. Там iPhone перезагружается автоматически, если остаётся заблокированным четыре дня подряд.

Хотя в журнале изменений упоминаются только смартфоны, можно предположить, что аналогичная защита будет реализована и на Android-планшетах. Однако на другие устройства, такие как смарт-часы и телевизоры на Android, она не распространяется.

Остаётся неясным, будет ли аппарат уведомлять о том, что произошла автоматическая перезагрузка. Тем не менее, как и при любой перезагрузке, для доступа ко всем функциям, включая биометрию, потребуется ввести код разблокировки.