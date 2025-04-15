Для полноценной версии Android 15 нужно 4 ГБ памяти

С выходом Android 15 Google требует как минимум 32 ГБ хранилища для смартфонов, на которых предустановлены её приложения и сервисы (Google Mobile Services или GMS). Из этих 32 ГБ как минимум 75% объёма должно быть выделено под раздел данных, в котором хранятся предустановленные системные приложения, данные этих приложений, некоторые системные файлы, а также все пользовательские приложения и файлы.

Предыдущее ограничение составляло 16 ГБ и действовало с момента выхода Android 13, а до этого было 8 ГБ. Смартфон с объёмом хранилища меньше 32 ГБ не сможет получить обновление до Android 15, если он был выпущен с более ранней версией.

Устройств с 16 ГБ или 32 ГБ хранилища сейчас осталось немного, и пользоваться даже смартфоном с 32 ГБ хранилища непросто, с Android 15 или без него. Та же история и с оперативной памятью. Устройства с 2 ГБ и 3 ГБ памяти должны использовать Android Go Edition — версию, предназначенную для крайне бюджетных смартфонов, а устройства с объёмом меньше 2 ГБ не могут получить GMS. Смартфоны с 4 ГБ всё ещё могут получить GMS и работать на полной версии Android 15, но начиная с Android 16 им тоже придётся перейти на Android Go. Фактически будет введено минимальное требование в 6 ГБ памяти для запуска полной версии Android.

Google требует, чтобы устройства на Android 15 давали пользователям возможность делиться данными экстренных контактов со Службой экстренного определения местоположения системы во время экстренных вызовов. Эта функция позволяет включить передачу данных о ваших экстренных контактах вместе с данными о местоположении при обращении в экстренные службы. Таким образом, службы смогут связаться с экстренными контактами и найти пользователя в экстренной ситуации.

Для защиты конфиденциальности Google требует чёткого уведомления о том, какая информация может быть передана экстренным службам. Компания также подчёркивает, что передача данных экстренных контактов должна осуществляться только с согласия пользователя.