Android 12 и 12L не получили апрельских обновлений

Операционные системы Android 12 и Android 12L официально признаны устаревшими и больше не будут получать обновления или патчи безопасности от Google. Последним официальным обновлением безопасности для этих версий стала мартовская сборка 2025 года. Устройства на Android 12 и 12L не получили апрельский патч 2025 года. Теперь компания подтвердила, что это не ошибка. Поддержка Android 12 и 12L официально завершена 31 марта.

Google поддерживает версии Android в течение нескольких лет после выхода новых. Обычно значительное число устройств продолжает работать на старых версиях, часто потому, что обновление невозможно. В этом случае, по оценкам Statcounter, более 12% Android-устройств по всему миру всё ещё работают на Android 12 или 12L.

Эти устройства годами получали актуальные патчи через Android Security Bulletin, но теперь этот период поддержки завершён. Это соответствует типичной политике Google — поддержка безопасности длилась более трёх лет после выпуска Android 12 и 12L.

Окончание поддержки означает, что старые смартфоны на Android почти наверняка останутся без актуальных обновлений безопасности. Среди устройств, которые больше не поддерживаются, — серия Samsung Galaxy S10, серия Google Pixel 3a и серия OnePlus 7.

Производители ещё могут вручную портировать патчи безопасности из Android Security Bulletin на свои устройства, но пока неизвестно, будет ли кто-то этим заниматься.

Без актуальных патчей устройства на Android 12 и 12L становятся потенциальной угрозой безопасности. Чтобы продолжить использовать такие смартфоны, пользователям рекомендуется установить кастомную прошивку Android, которая поддерживает свежие обновления безопасности.