В Samsung One UI 7 нашли ошибки

Несмотря на четырёхмесячное тестирование, Samsung столкнулась с критической ошибкой в стабильной версии One UI 7, из-за чего компании пришлось остановить развёртывание обновления. После месяцев задержек Samsung выпустила стабильную версию One UI 7 лишь для ограниченного числа устройств. Однако даже после такого осторожного и медленного запуска компания выявила критическую ошибку и была вынуждена приостановить распространение обновления по всему миру. Это вызывает серьёзные вопросы к процессу разработки и тестирования ПО у Samsung.

Компания начала программу One UI 7 Beta с задержкой по сравнению с обычным графиком, причём бета-версия стала доступна лишь для ограниченного числа устройств. Сама программа длилась дольше обычного — 4 месяца. Сообщалось, что так компания стремилась выпустить максимально стабильную и свободную от багов прошивку.

Хотя многие поклонники Galaxy были недовольны столь долгим ожиданием, некоторые были готовы дать Samsung шанс и надеялись, что стабильный релиз One UI 7 окажется безупречным. Однако, несмотря на продолжительное тестирование, в «стабильной» версии One UI 7 была обнаружена критическая ошибка.

По сообщениям, некоторые владельцы Galaxy S24 не могли разблокировать свои смартфоны после установки One UI 7.0. После изучения проблемы Samsung остановила обновление по всему миру. Это серьёзный повод усомниться в процессе разработки и тестирования программного обеспечения Samsung. Если подобные промахи будут продолжаться, поклонники Galaxy могут предпочесть устройства других брендов при следующем апгрейде.

Для сравнения, многие другие производители Android-смартфонов, включая Honor, Motorola, Nothing, OPPO, OnePlus и Realme, уже выпустили стабильное обновление до Android 15 для ряда моделей. В то время как Samsung всё ещё мучается с Android 15, такие компании, как Honor, OnePlus и Xiaomi, уже начали распространять бета-версию Android 16 для некоторых устройств.