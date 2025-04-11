Лимит будет повышен с нынешних 52 до 64 часов.

Samsung получила разрешение властей Южной Кореи на увеличение максимальной продолжительности рабочей недели для сотрудников своих подразделений, занимающихся исследованиями, разработками и производством полупроводников. Лимит будет повышен с нынешних 52 до 64 часов. Компания стала первой в стране, получившей такое одобрение, и рассчитывает таким образом повысить свою конкурентоспособность на фоне успехов соперников.

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Как сообщает The Chosun Daily, 9 апреля соответствующее решение приняло отделение Министерства занятости и труда в провинции Кёнгидо. Это стало возможным после недавнего пересмотра трудового законодательства (14 марта), который допустил исключения из стандартного 52-часового ограничения рабочей недели для определённых случаев.

Увеличенный до 64 часов лимит для сотрудников профильных подразделений Samsung будет действовать в течение шести месяцев. По истечении этого срока компании потребуется подавать новое заявление и снова получать одобрение. Прежние нормы позволяли увеличивать рабочее время сверх стандартного лимита только на три месяца. По словам представителя министерства, другие южнокорейские производители полупроводников также готовят аналогичные запросы.

В сообщении издания не уточняется, предполагает ли увеличение рабочей нагрузки дополнительную компенсацию для сотрудников Samsung. Также остаётся неясным, предусматривают ли обновлённые трудовые нормы механизмы защиты работников от переутомления при таком графике.



