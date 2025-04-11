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Fantoci
Samsung добилась выхода годных изделий по 2-нм техпроцессу на уровне около 40%
Apple, AMD и NVIDIA уже проявляют интерес к 2-нм процессу Samsung.

Похоже, корейский технологический гигант возвращается в строй, чтобы посоревноваться с Intel и TSMC за лидерство. На этой неделе стало известно, что дела у Samsung пошли в гору при освоении 2-нанометрового технологического процесса. По крайней мере, так пишут Wccftech: они сообщают, что корейцы добились выхода годных кристаллов на уровне примерно 40%. Если это правда, то Samsung уже не так далека от того, чтобы наладить массовый выпуск чипов по этому суперсовременному процессу. А это значит – побороться за самых «жирных» клиентов, что сейчас стоят в очереди к TSMC и Intel.

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Понятно, что 40% — это еще не предел мечтаний, и Samsung нужно будет поднажать, чтобы улучшить этот показатель. Но это уже намного лучше, чем многие ожидали! Ведь еще недавно ходили совсем другие разговоры. Буквально прошлой осенью главе Samsung пришлось отбиваться от слухов, что компания вообще подумывает продать свое производственное подразделение (то, что делает чипы на заказ для других, так называемый foundry-бизнес). Причиной как раз были опасения насчет очень низкого процента брака при выпуске 3-нм и 2-нм чипов – поговаривали, что он не превышает 10-20%. Ходили даже слухи, что трое крупных клиентов уже ушли от Samsung к TSMC.

Тогда председатель правления Джей Йонг Ли твердо заявил: «Мы будем развивать этот бизнес, а не избавляться от него». И вот теперь, с этими 40% на горизонте, похоже, Samsung действительно в спринтерском темпе возвращается в большую игру против титанов вроде Intel и TSMC.

Надо признать, TSMC сейчас – настоящая звезда на Олимпе передовых технологий. Тайваньцы вовремя сориентировались с бумом искусственного интеллекта, быстро набрали пул ключевых клиентов (привет, AMD и Nvidia!) и держат их крепко. Сейчас они уже почти готовы запустить массовое производство своих нашумевших 2-нм чипов по процессу N2. Говорят, каждая кремниевая пластина (та самая основа, из которой нарезают чипы) будет стоить аж 30 000 долларов! Кроме чисто производственных успехов, TSMC еще и очень удачно подсуетилась со строительством фабрики (или 'fab', как их называют в индустрии) прямо в США, в Аризоне. Да, там пока делают не 2-нм чипы, а что-то старее для Apple и других американских ребят, но сам факт... Учитывая всю эту историю с американскими тарифами и попытками вернуть производство домой (помните, еще при Байдене началось?), ход TSMC выглядит ну очень дальновидным.

А что же Intel? У них последние годы были, мягко говоря, непростыми в плане конкуренции с TSMC. Бывший босс, Пэт Гелсингер, вливал миллиарды в собственное производство, пытаясь вернуть компании былую славу лидера полупроводниковой индустрии. Но вот с трендом на ИИ они как-то не так резво стартовали, как TSMC, да и сам Гелсингер в конце прошлого года ушел. Теперь у руля новый человек, Лип-Бу Тан, который, похоже, пытается вдохнуть в Intel новую жизнь. И вот интересный поворот: Intel вроде как договорилась о каком-то предварительном сотрудничестве с... TSMC! Речь может идти о том, что тайваньский гигант поможет наладить работу американских фабрик Intel. Любопытно, чем это закончится.

#amd #nvidia #apple #samsung #2-нм техпроцесс
Источник: wccftech.com
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