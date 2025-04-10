Apple, AMD и Nvidia готовятся перейти на техпроцесс 2 нм от Samsung

Похоже, что Samsung Foundry решила вступить в борьбу с TSMC в сегменте технологий 2 нм. Это подразделение сообщает о значительных улучшениях в эффективности производства годных чипов.

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Samsung была не слишком успешна в последних полупроводниковых проектах. Недавние отчёты показывали, что техпроцесс 3 нм GAA у Samsung достиг показателей на уровне около 20%-30%, что сделало массовое производство крайне сложным. Однако с процессом 2 нм дела выглядят более оптимистично. Особенно с учётом того, что под новым руководством Samsung Foundry планирует изменить ситуацию в бизнесе, и этот процесс играет ключевую роль.

По данным южнокорейских СМИ, текущие показатели на 2 нм техпроцессе Samsung составляют 40%. Это является заметным улучшением по сравнению с теми уровнями, которые наблюдались в начале года. Этот внезапный прогресс показывает, что компания намерена конкурировать с TSMC в гонке за передовые технологические узлы. Промышленность склоняется к процессу Samsung 2 нм, поскольку производственные линии TSMC перегружены.

Тем не менее, техпроцесс Samsung ещё далёк от уровня, на котором сейчас находится TSMC. Компания разработала свой узел с показателями выхода на уровне около 80%. TSMC планирует начать массовое производство 2 нм технологий к концу 2025 года. Однако конкуренция между двумя компаниями будет значительно выше, чем на предыдущих техпроцессах.

Такие компании, как Apple, AMD и Nvidia, якобы проявляют интерес к техпроцессу Samsung 2 нм, и скорее всего, они будут использовать стратегию двойного источника. Если процесс будет принят этими клиентами, Samsung может увидеть значительный рост доли на рынке полупроводниковых предприятий.