Китайским покупателям придётся долго ждать Nintendo Switch 2

По информации Nikkei, компания Nintendo решила отложить релиз игровой консоли Switch 2 в Китае. Этот неопределённый перерыв связан с тем, что Nintendo хочет увидеть, какой будет спрос на Switch 2, прежде чем запускать его в Китае.

Это напоминает ситуацию с выходом оригинальной первой Nintendo Switch в Китае. Официально оригинальная Switch появилась в Китае в 2019 году, через два года после того, как консоль стала доступна по всему миру. В настоящее время Nintendo Switch продаётся в Китае через сотрудничество с Tencent, которая отказалась от комментариев для Nikkei по вопросу распространения Switch 2 в этом регионе.

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Задержка Nintendo с выходом новой консоли в Китай не является большой неожиданностью. В ноябре прошлого года компания подтвердила, что закроет онлайн-сервисы, включая eShop, в Китае до 2026 года.

Несмотря на то, что некоторые из крупнейших мировых игр являются делом рук китайских разработчиков, таких как Genshin Impact или недавний успешный бесплатный проект Marvel Rivals, строгие правила в области видеоигр в регионе по-прежнему создают препятствия для выпуска игр в Китае и достижения успеха в стране.

В отчёте Nikkei также сказано, что консоль и выпускаемое программное обеспечение должны пройти процесс утверждения китайскими властями. Это может привести к дополнительным ограничениям на выпуск оборудования и ПО.

Что касается спроса на Nintendo Switch 2 в Китае, в отчёте говорится, что ритейлеры начали принимать предварительные заказы на устройство как в магазинах, так и онлайн. Теперь эти предварительные заказы, вероятно, будут отменены.