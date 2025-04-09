А также не будет системных достижений и музыки в eShop что разочаровало фанатов

Анонс Nintendo Switch 2 принес не только хорошие новости. Оказалось, что новая консоль не получит нескольких функций, на которые особенно рассчитывали поклонники. Как выяснилось, контроллеры Joy-Con 2 не будут оснащены джойстиками с эффектом Холла, которые известны своей повышенной надежностью и отсутствием проблемы дрейфа. Также в системе не появится общесистемных достижений, а интерфейс eShop останется без фирменной музыкальной темы, знакомой пользователям еще со времен Wii.

Представители Nintendo объяснили эти решения по-разному. Продюсер Коуичи Кавамото заявил, что отказ от музыки в eShop связан с обилием видеоконтента в магазине — музыка могла бы мешать просмотру трейлеров игр. Вице-президент Билл Тринен просто подтвердил отсутствие системы достижений, не вдаваясь в подробности. Что касается джойстиков, старший вице-президент по разработке продуктов Нейт Билдорф отметил, что новые контроллеры были разработаны с нуля и, несмотря на отсутствие технологии Холла, обладают отличными характеристиками.

Эти новости вызвали разочарование среди фанатов, особенно учитывая проблемы с дрейфом джойстиков в оригинальных Joy-Con. Отсутствие системных достижений тоже стало неожиданностью, так как эта функция давно стала стандартом для игровых платформ. Что касается eShop, многие пользователи ностальгировали по музыкальному сопровождению, которое создавало особую атмосферу в цифровом магазине Nintendo.

Несмотря на эти упущения, Switch 2 обещает значительные улучшения по сравнению с предшественником. Однако отсутствие именно этих трех функций особенно заметно, так как они были среди самых ожидаемых сообществом. Теперь игрокам остается надеяться, что Nintendo сможет компенсировать эти недостатки другими инновациями и качеством игровой библиотеки. Время покажет, насколько эти решения повлияют на восприятие новой консоли.