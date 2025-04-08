До старта продаж Nintendo Switch 2 ещё несколько месяцев. Странная политика и ценообразование удивили глубинный народ, но есть одна особенность, что не обсуждали на этой неделе. Никто не рассматривает, насколько сильно большая N может повлиять на игровую индустрию. Осознавая, что происходит и какие будут последствия, волосы на голове начинают шевелиться.

Летом 2025 года наступит перелом в восприятии индустрии и начнутся глобальные перемены. Суть вопроса упирается в затачивание игр под устройство и увеличенные бюджеты на разработку. Но обо всём по порядку.

реклама





Утечки о внутренностях Nintendo Switch 2

Два года назад собирал всю имеющуюся информацию об устройстве и кратко описывал возможные варианты. Большинство источников формировало гаджет вокруг модифицированного чипа Tegra T239.

реклама





За два года информация о начинке так и не поменялась. Большинство специалистов всё так же думают, что новое устройство работает на Tegra T239. Между тем, данному изделию уже больше пяти лет. Это не просто морально устаревшие технологии — это древность из мезозоя, у которой нет задела "на будущее".

Японская корпорация не планирует внедрять новые веяния в индустрию и не использует передовые изобретения. Для понимания ситуации, первая Switch с Tegra X1 отставала от прогресса всего на два года.

Производительность Nintendo Switch 2 — около 3 терафлопс

реклама





Во вторник утром Digital Foundry провела подкаст с техническим разбором представленных роликов и сравнила показанные игры с имеющимися аналогами на других платформах. Основной акцент в подкасте сделали на эмпирическое высчитывание производительности устройства и определение использованных технологий в той или иной ситуации.

Вердикт гласит: "Немного быстрее PS4 Slim и не дотягивает до PS4 Pro". Их рассуждения всё так же базировались на предположении, что будущая Switch 2 построена вокруг Tegra T239, они искали технологии, что подтвердят или опровергнут данную информацию.

Предположительно, будущая портативка будет иметь под капотом мобильную RTX 2050, уменьшенную по частотам в два раза. Огрызок от обрезка с функциями DLSS 3.0.

реклама





Nintendo Switch 2 против Nintendo Switch первого поколения

Мы поверхностно разобрались с примерной производительностью и пришло время поговорить о важном. На момент релиза первой модели в устройстве был установлен аналог GT 730. Офисная затычка с нулевым потенциалом. Самая быстрая версия данной видеокарты выдавала 20–22 FPS в The Witcher 3 при 720p и минимальных настройках.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Подавляющее число ААА-игр 2015–2020 года были неиграбельными и требовали серьёзной оптимизации. Теоретически можно было запустить большой список крупных тайтлов, но играть приходилось через боль и страдания.

Уникальная особенность Nintendo Switch 2 состоит в том, что с 2017 по 2025 год прошли две волны майнинга, и подавляющее число геймеров оставались на старом железе. Следом за игроманами пошли издатели, выпуская свои проекты под старое железо. Дополнительно к этому наступил упор в кремний, и развитие железа затормозилось. RTX 2080 вышла 20 сентября 2018 года. На момент написания материала существуют только две игры, что перешли на новые технологии и требуют обязательной поддержки лучей — Alan Wake 2 и Indiana Jones and the Great Circle. Семь лет топтания на месте.

Tegra T239 будет примерным аналогом GTX 1650 с дополнительными фишками от Ampere. А вот на этой древней карте уже можно запустить любую ААА-игру в 900p на минимальных настройках и 30 кадрах. А с использованием DLSS или FSR — творить чудеса.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В обеих консолях на старте стоят унылые затычки, но есть "нюанс".

Стоимость Nintendo Switch 2

Вам не хватает денег на покупку новой консоли и игр для нее? Найдите вторую работу :-) Сеть заполонили мемы из прошлого.

Разработка игр дорожает

Чем выше разрешение, тем больше детализации необходимо в игре. Тут и визуальная составляющая, и тени со светом, и анимация движения. Чем больше денег вкладывается в проект, тем выше риски провала. Чтобы компенсировать часть затрат, издатели будут идти на расширение платформ и оптимизацию под разные гаджеты. Многие студии изначально будут закладывать возможность выпуска своего проекта на переносном устройстве. То есть, ближайшие 7–10 лет 90% студий будет выпускать игры с оптимизацией под калькулятор. Не имеет значения, взлетит устройство и преодолеет 100 млн проданных экземпляров или станет нишевым поделием, как было во времена Wii U.

Принципиальные отличия Xbox Series S и Nintendo Switch 2

Может показаться, что Xbox Series S имеет большую производительность, но она не смогла поменять рынок, значит, и у Switch 2 будут те же проблемы. Но между приставками есть глобальное различие. У Nintendo присутствует домашний рынок Японии, где люди выросли в одной культурной среде и имеют схожие вкусы. Игра, разработанная для специфического рынка под однородный запрос, будет иметь максимальные продажи. Xbox Series S не имеет домашнего рынка, и на платформе разношёрстное комьюнити с разными вкусами и предпочтениями. Пользователей много, но целевая аудитория под конкретное направление будет минимальной. То есть, 20 млн NS2 в Японии и 30 млн Xbox по всему миру — две разные величины.

Ну и памяти тут больше, чем у радиоприёмника, что позволит не резать текстуры в уже разработанных играх под корень.

Консоли Xbox помахали ручкой своим поклонникам

Есть старая поговорка: "Свято место пусто не бывает". Есть существенная прослойка людей, что любят играть в удобном кресле перед большим телевизором. Думаю, во время презентации Nintendo многие заметили, что японские шарлатаны несколько раз упомянули разрешение до 2160p и частоту до 120 кадров. Более того, камеру и новые функции можно использовать только в стационарном положении. Не было роликов с посиделками в парке и игрой в автобусе. Акценты были расставлены вокруг стационарного использования у большого экрана.

Большая N идёт в зал и собирается откусить часть пирога у больших платформ.

Противостояние PlayStation и Nintendo

Все помнят историю появления первой игровой станции Sony. Одни японцы плохо поступили с другими японцами, и мир узнал о существовании ещё одного платформодержателя. Между тем, существуют Capcom, Konami, FromSoftware, Atlus, Bandai Namco, Level-5, Square Enix и десятки других. На маленьком острове мало свободной земли, и общаться приходится с большим числом различных специалистов. Две платформы являются прямыми конкурентами, но могут сотрудничать для увеличения доходов.

В 2023 году Sony являлась дистрибьютором мультфильма Super Mario Bros. Movie в некоторых странах. Это было первое крупное сотрудничество за 30 лет.

После этого выходит Lego Horizon Adventures на платформе прямого конкурента, в то время как Xbox обошли стороной.

Следом идет глобальный сдвиг и Sony продюсирует фильм по интеллектуальной собственности Nintendo. Последние события показывают, что лед тронулся и обе корпорации могут договориться о некоторых уступках.

В игровом плане глобальных перемен не предвидится, но некоторые шаги навстречу вполне могут быть. Если вспомнить, что Sony является одним из основных акционеров FromSoftware, а та выпускает Elden Ring и The Duskbloods на NS2, то точек соприкосновения может стать заметно больше.

Nintendo Switch 2 несёт глобальные изменения в игровую индустрию

Мы не знаем, будет ли устройство таким же удачным, как прародитель, или повторит судьбу Nintendo Wii U. Но достоверно известно, что гаджет под капотом имеет начинку, достаточную для запуска большинства крупных проектов. Нишу стационарных консолей покидает Xbox, и уменьшается конкуренция перед большим телевизором. Так как Nintendo будет большим игроком в индустрии и линять в облака, как Microsoft, не планирует, то интерес и доверие от сторонних издателей будут заметно выше, чем к Xbox. Разработка любой игры будет с оглядкой на популярность гибридного устройства.

На презентации нам дали понять, что любители грибочков готовы перейти в высшую лигу. Ограничение в 3 терафлоп и сложность с окупаемостью могут изменить индустрию. Большие студии начнут упрощать графику ради экономии и делать упор в дизайн. А вслед за этим встанет вопрос о необходимости запуска Sony PlayStation 6 в обозримом будущем.