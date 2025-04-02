Производство чипов Panther Lake Core Ultra 300 стартует до конца года

Компания Intel анонсировала, что её платформа для клиентских процессоров следующего поколения под кодовым именем Panther Lake будет выпущена в 2026 году. Производство начнётся позже в этом году.

Процессоры Intel Panther Lake станут первыми на техпроцессе 18A, который станет следующим полноценным шагом после техпроцесса Intel 3. В нём применят несколько новых технологий упаковки и инноваций.

Изначально запуск процессоров Intel Panther Lake ожидался во втором полугодии 2025 года, но теперь компания заявляет о запуске в 2026 году. Согласно ранее полученной информации, Panther Lake должен был быть постепенно запущен во второй половине 2025 года с ограниченной доступностью. Более массовые поставки начнутся в начале 2026 года. Это теперь подтверждено самой Intel.

Процессоры Intel Panther Lake будут оснащены новыми ядрами Cougar Cove P-Cores и Skymont E-Cores. Ожидается, что процессор будет включать 6 P-Cores и 8 E-Cores и будет ориентирован на мобильные платформы. Главным улучшением Panther Lake станет новая графическая архитектура Xe3 Celestial, которая будет использована для части iGPU. Чип будет включать до 12 ядер Xe3 и будет упакован в виде чиплетов.

Основной чип будет включать в себя пять кристаллов: два крупных для вычислений и графических модулей, а остальные кристаллы будут отвечать за IO, SOC-контроллеры и нерабочий (пустой) кристалл. Чипы будут иметь диапазон мощности от 15 до 45 Вт.

Panther Lake станет преемником линейки процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake. Первые ориентированы на производительность, а вторые — на энергетическую эффективность. С Panther Lake Intel намерена объединить лучшее из обоих этих продуктов и масштабировать процесс 18A. Следующим продуктом после процессоров Panther Lake будет Nova Lake, который, вероятно, будет представлен в конце 2026 года.