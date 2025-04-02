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Intel запланировала релиз процессоров Panther Lake Core Ultra 300 на 2026 год
Производство чипов Panther Lake Core Ultra 300 стартует до конца года

Компания Intel анонсировала, что её платформа для клиентских процессоров следующего поколения под кодовым именем Panther Lake будет выпущена в 2026 году. Производство начнётся позже в этом году.

Процессоры Intel Panther Lake станут первыми на техпроцессе 18A, который станет следующим полноценным шагом после техпроцесса Intel 3. В нём применят несколько новых технологий упаковки и инноваций.

Изначально запуск процессоров Intel Panther Lake ожидался во втором полугодии 2025 года, но теперь компания заявляет о запуске в 2026 году. Согласно ранее полученной информации, Panther Lake должен был быть постепенно запущен во второй половине 2025 года с ограниченной доступностью. Более массовые поставки начнутся в начале 2026 года. Это теперь подтверждено самой Intel.

Процессоры Intel Panther Lake будут оснащены новыми ядрами Cougar Cove P-Cores и Skymont E-Cores. Ожидается, что процессор будет включать 6 P-Cores и 8 E-Cores и будет ориентирован на мобильные платформы. Главным улучшением Panther Lake станет новая графическая архитектура Xe3 Celestial, которая будет использована для части iGPU. Чип будет включать до 12 ядер Xe3 и будет упакован в виде чиплетов.

Основной чип будет включать в себя пять кристаллов: два крупных для вычислений и графических модулей, а остальные кристаллы будут отвечать за IO, SOC-контроллеры и нерабочий (пустой) кристалл. Чипы будут иметь диапазон мощности от 15 до 45 Вт.

Panther Lake станет преемником линейки процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake. Первые ориентированы на производительность, а вторые — на энергетическую эффективность. С Panther Lake Intel намерена объединить лучшее из обоих этих продуктов и масштабировать процесс 18A. Следующим продуктом после процессоров Panther Lake будет Nova Lake, который, вероятно, будет представлен в конце 2026 года.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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