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g1tarist
Intel продала свой бизнес по производству NAND-памяти южнокорейской SK hynix
Общая сумма сделки - 9 миллиардов долларов.

Сумма финального этапа сделки — 1,9 миллиарда долларов. Сделка началась ещё в 2020 году. Теперь она полностью завершена. Всего SK hynix заплатила Intel почти 9 миллиардов долларов. Сделка делилась на два этапа. Первый прошёл в 2021 году. Тогда южнокорейцы купили завод Intel в китайском городе Далянь и часть бизнеса. Это обошлось в 6,61 миллиарда долларов. Второй этап завершился 27 марта 2025 года. Intel передала SK hynix оставшиеся технологии и команду специалистов, а американцы получили 1,9 миллиарда долларов.

Теперь SK hynix владеет всеми правами на технологии Intel для SSD-накопителей. В сделку вошла и команда инженеров, которые работали над этими проектами. Южнокорейская компания планирует использовать разработки в своей дочерней фирме Solidigm. Это поможет создавать мощные SSD для серверов и компьютеров. Такие накопители востребованы в дата-центрах и игровой индустрии.

Но Intel не осталась с пустыми руками. Компания получила технологию Optane. Это другая память, которую Intel хочет развивать отдельно. Деньги от сделки пойдут на новые проекты. Например, Intel планирует улучшить свои заводы. Руководство компании заявило, что сделка и деньги от неё помогут сосредоточиться на процессорах и других ключевых направлениях.

Сделка между Intel и SK hynix — одна из крупнейших в мире технологий за последние годы. NAND-память используют в смартфонах, ноутбуках и флешках. Спрос на неё растёт с каждым годом. По данным аналитиков, рынок SSD к 2030 году может вырасти до 100 миллиардов долларов. SK hynix теперь укрепляет свои позиции в этой сфере. А Intel делает ставку на новые разработки.


#intel
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