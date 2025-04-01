В сфере контрактного производства, по крайней мере.

Для генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) его недавнее выступление на мероприятии Intel Vision в Лас-Вегасе стало одним из первых публичных в новой должности, как сообщает South China Morning Post. По его словам, он видел, как на протяжении длительного времени Intel теряла свои рыночные позиции, и не мог оставаться безучастным, а потому взялся возглавить компанию в столь непростое для неё время. Лип-Бу Тан верит, что ему удастся вывести Intel из кризиса, даже если на это уйдёт не один год.

Источник изображения: Intel

Новый глава Intel дал понять, что с непрофильными активами компании придётся расстаться, но не стал пояснять, какие он считает профильными. Где он точно готов усилить позиции компании, так это в сфере центральных процессоров серверного назначения и ускорителей для систем искусственного интеллекта.

В сфере контрактного производства чипов Intel нужно будет проявлять больше гибкости во взаимодействии с клиентами, как пояснил генеральный директор. Многие из них хотят получать индивидуально спроектированные компоненты, и Intel готова удовлетворить данные потребности.