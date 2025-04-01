Новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) выступил на мероприятии Intel Vision.

Новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в рамках мероприятия Intel Vision сообщил, что под его руководством американская компания вступит в новую эру, сосредоточившись на решении конкретных потребностей клиентов и инжиниринге, сообщает PC Games Hardware.

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Специалист рассказал о своём подходе к восстановлению лидерства компании в области технологий и производства: ориентированное на клиента мышление станет краеугольным камнем новой стратегии Intel по извлечению выгоды из новых технологических достижений и быстрому развитию значительных программных, аппаратных и производственных возможностей. Intel будет «внимательно слушать» и своих клиентов для создания продуктов, «которые решат их проблемы».

Тан подчёркивает важность программного обеспечения: Intel будет использовать в проектировании технологии искусственного интеллекта для ускорения разработки специализированных решений для решения конкретных задач.

Intel играет ключевую роль в удовлетворении растущего мирового спроса на современные компьютерные чипы, которые должны создаваться в рамках гибкой, устойчивой и безопасной цепочки поставок. Американская компания стремится построить «производство мирового класса» и технологический процесс Intel 18A будет играть в этом ключевую роль. Процессоры Core Ultra 300 (Panther Lake) и 400 (Nova Lake) для ноутбуков и настольных ПК, использующие техпроцесс Intel 18A, являются первым важным шагом в новой стратегии.

Лип-Бу Тан изъявил желание «превратить Intel из простого поставщика в настоящего партнёра». «Это изменение, которое сигнализирует о фундаментальном сдвиге в отношениях компании со своими клиентами», — заявил новый генеральный директор.