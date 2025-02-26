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Toyota готовится представить электромобиль на основе концепта трёхлетней давности
Toyota может выпустить на массовый рынок концепт bZ Compact SUV

Автопроизводитель Toyota планирует представить новую электрическую модель в марте. Новая реклама намекает на планы японского автопроизводителя. Снимок модели заставляет думать, что Toyota запускает в производство концепт bZ Compact SUV, который займёт место ниже bZ4X.

Новая модель будет представлена 11 марта. Toyota описывает свой новый электромобиль как «изящный и стильный купе-дизайн в сочетании с улучшенной динамикой движения, удивительным пространством, комфортом и универсальностью». Автопроизводитель также говорит о машинах с «сильной эмоциональной привлекательностью».

Похоже, это концепт-кар, который Toyota представила на автосалоне в Лос-Анджелесе ещё в 2022 году. Концепт bZ Compact SUV, также известный как bZ3X, имел новый аэродинамический облик.

Он был высоким, как кроссовер, но более обтекаемым, чем любая другая Toyota на тот момент. Этот стиль появился на рынке не как bZ — нынешнее обозначение электромобилей Toyota, — а как практически все новые модели компании с тех пор. Начав с Prius, угловатый нос концепта теперь присутствует у Crown и Camry.

Разумеется, Toyota снова использовала этот облик. В 2023 году она представила концепт Sport Crossover, снова назвав его электромобилем, который планирует выпустить в 2025 году. Это эволюция одной и той же темы, так что неудивительно, что это третий электромобиль Toyota.

Модель bZ4X — это более традиционный кроссовер, который также является электрическим. Однако с запасом хода всего 405 км (367 км для полноприводных версий) этот кроссовер оказался не слишком популярным.

Чтобы сделать следующий электромобиль более успешным, Toyota, вероятно, потребуется увеличить запас хода или значительно снизить цену. Эта модель, которая, судя по всему, имеет размеры, сопоставимые с небольшим кроссовером Corolla Cross, возможно, потребует и того, и другого.

#электромобили #toyota
Источник: carbuzz.com
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